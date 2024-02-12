الاتحاد الآسيوي يعلن التشكيلة المثالية لكأس آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس آسيا، إذ شهدت وجود 4 لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما غاب موسى التعمري نجم الأردن.
وفازت قطر 3-1 على الأردن بالنهائي في مباراة شهدت تسجيل أكرم عفيف 3 أهداف من ركلات جزاء على ملعب لوسيل.
وتوج عفيف -الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية- بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى جائزة الهداف برصيد 8 أهداف.
واختار الاتحاد الآسيوي لاعبين فقط من الأردن الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبد الله نصيب ويزن النعيمات.
🇶🇦🥇| تضُم 4 لاعبين من منتخبنا الوطني
الاتحاد الآسيوي يكشف عن تشكيلة أفضل 11 لاعبًا
في بطولة #كأس_آسيا2023 #قطر_بطل_اسيا | #قطر_الاردن | #كأس_اسيا @QFA | #الاردن_قطر | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/rW6f5dN0Sy
— نديب قطر (@NadeebQa) February 12, 2024
وهذه التشكيلة المثالية التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في منصة إكس:
حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).
الدفاع: عبد الله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس مينديز (قطر).
خط الوسط: كانغ لي إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريغ غودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران).
خط الهجوم: يزن النعيمات (الأردن)، أيمن حسين (العراق)، أكرم عفيف (قطر).
أبطال آسيا 🏆🥳#كأس_آسيا2023 | #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/IIohYYs50a
— #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) February 10, 2024