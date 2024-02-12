الاتحاد الآسيوي يعلن التشكيلة المثالية لكأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التشكيلة المثالية لكأس آسيا، إذ شهدت وجود 4 لاعبين من منتخب قطر المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما غاب موسى التعمري نجم الأردن.

وفازت قطر 3-1 على الأردن بالنهائي في مباراة شهدت تسجيل أكرم عفيف 3 أهداف من ركلات جزاء على ملعب لوسيل.

وتوج عفيف -الذي تم اختياره في التشكيلة المثالية- بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى جائزة الهداف برصيد 8 أهداف.

واختار الاتحاد الآسيوي لاعبين فقط من الأردن الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، هما عبد الله نصيب ويزن النعيمات.

وهذه التشكيلة المثالية التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر حسابه في منصة إكس:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

الدفاع: عبد الله نصيب (الأردن)، علي البليهي (السعودية)، لوكاس مينديز (قطر).

خط الوسط: كانغ لي إن (كوريا الجنوبية)، حسن الهيدوس (قطر)، كريغ غودوين (أستراليا)، مهدي قائدي (إيران).

خط الهجوم: يزن النعيمات (الأردن)، أيمن حسين (العراق)، أكرم عفيف (قطر).