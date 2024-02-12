الإيراني مهدي طاريمي يقترب من إنتر الإيطالي

توصل إنتر الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لضم المهاجم الدولي الإيراني مهدي طاريمي في صفقة انتقال حر من بورتو البرتغالي الصيف المقبل.

وذكر الصحفي الرياضي الموثوق فابريسيو رومانو -اليوم الاثنين- في تغريدة على منصة إكس أن "النيراتزوري" حدد موعدا لإجراء الفحوصات الطبية لطاريمي قبل انضمامه كلاعب حر في يونيو/حزيران.

وكتب رومانو "منذ شهر هناك اتفاق شفهي مع طاريمي، مدة الصفقة تمتد حتى يونيو/حزيران 2026 بما في ذلك خيار تمديدها لمدة عام آخر".

ومن جهة أخرى، أشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي -اليوم الاثنين- إلى أن الإيراني البالغ 31 عاما سوف يحصل على حوالي 3 ملايين يورو في الموسم الواحد.

🚨⚫️🔵 EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go! Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year. Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024

وكان المهاجم المتمرس أحد الأسماء الرئيسية في قائمة المهاجمين الذين رغب النادي الإيطالي في التعاقد معهم الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت، بسبب رفض إنتر السعر الذي طلبه بورتو مقابل التخلي عن اللاعب.

وينتهي عقد المهاجم الإيراني مع العملاق البرتغالي في يونيو/حزيران المقبل، وخلال الموسم الحالي، لعب طاريمي 24 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

علاوة على ذلك، شارك اللاعب في 11 مباراة مع منتخب إيران (بما في ذلك المباريات الودية والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في قطر)، وسجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح تاريمي أول لاعب يوقع لإنتر، ومن المرجح أن يتبعه البولندي بيوتر زيلينسكي، الذي من المتوقع أن ينضم إلى عملاق الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نابولي حامل لقب الكالشيو الموسم الماضي.