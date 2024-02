الإيراني مهدي طاريمي يقترب من إنتر الإيطالي

توصل إنتر الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لضم المهاجم الدولي الإيراني مهدي طاريمي في صفقة انتقال حر من بورتو البرتغالي الصيف المقبل.

وذكر الصحفي الرياضي الموثوق فابريسيو رومانو -اليوم الاثنين- في تغريدة على منصة إكس أن "النيراتزوري" حدد موعدا لإجراء الفحوصات الطبية لطاريمي قبل انضمامه كلاعب حر في يونيو/حزيران.

وكتب رومانو "منذ شهر هناك اتفاق شفهي مع طاريمي، مدة الصفقة تمتد حتى يونيو/حزيران 2026 بما في ذلك خيار تمديدها لمدة عام آخر".

ومن جهة أخرى، أشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي -اليوم الاثنين- إلى أن الإيراني البالغ 31 عاما سوف يحصل على حوالي 3 ملايين يورو في الموسم الواحد.

🚨⚫️🔵 EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!

Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.

Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024