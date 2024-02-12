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الإيراني مهدي طاريمي يقترب من إنتر الإيطالي

لعب طاريمي 24 مباراة هذا الموسم مع بورتو، سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة (الفرنسية)
12/2/2024

توصل إنتر الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لضم المهاجم الدولي الإيراني مهدي طاريمي في صفقة انتقال حر من بورتو البرتغالي الصيف المقبل.

وذكر الصحفي الرياضي الموثوق فابريسيو رومانو -اليوم الاثنين- في تغريدة على منصة إكس أن "النيراتزوري" حدد موعدا لإجراء الفحوصات الطبية لطاريمي قبل انضمامه كلاعب حر في يونيو/حزيران.

وكتب رومانو "منذ شهر هناك اتفاق شفهي مع طاريمي، مدة الصفقة تمتد حتى يونيو/حزيران 2026 بما في ذلك خيار تمديدها لمدة عام آخر".

ومن جهة أخرى، أشار موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي -اليوم الاثنين- إلى أن الإيراني البالغ 31 عاما سوف يحصل على حوالي 3 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكان المهاجم المتمرس أحد الأسماء الرئيسية في قائمة المهاجمين الذين رغب النادي الإيطالي في التعاقد معهم الموسم الماضي، لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت، بسبب رفض إنتر السعر الذي طلبه بورتو مقابل التخلي عن اللاعب.

وينتهي عقد المهاجم الإيراني مع العملاق البرتغالي في يونيو/حزيران المقبل، وخلال الموسم الحالي، لعب طاريمي 24 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

علاوة على ذلك، شارك اللاعب في 11 مباراة مع منتخب إيران (بما في ذلك المباريات الودية والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في قطر)، وسجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح تاريمي أول لاعب يوقع لإنتر، ومن المرجح أن يتبعه البولندي بيوتر زيلينسكي، الذي من المتوقع أن ينضم إلى عملاق الدوري الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نابولي حامل لقب الكالشيو الموسم الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية