"هاتريك عفيف ينهي الحلم الأردني".. وسائل إعلام عربية وعالمية تتغنى بإنجاز قطر في كأس آسيا

تغنت وسائل إعلام عربية وعالمية بإنجاز المنتخب القطري الذي توج بلقب كأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه بفوزه على نظيره الأردني في المباراة النهائية، أمس السبت.

وقاد النجم أكرم عفيف منتخب قطر للتتويج بلقب البطولة القارية، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في فوز المنتخب (العنابي) 3-1 على منتخب الأردن، في نهائي المسابقة القارية.

وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي" القطرية: "للمرة الثانية تواليا المنتخب القطري يحرز لقب كأس آسيا لكرة القدم".

وعنون الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" السعودية: "المنتخب القطري يكرر اعتلاء عرش آسيا".

بينما أورد موقع صحيفة "الإمارات اليوم": "محمد بن راشد يهنئ تميم بن حمد بفوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم". وتابع: "نبارك أيضا للأردن.. هذا المنتخب الرائع الذي رفع رؤوس العرب".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية تحت عنوان "كأس آسيا": "مجد قطري جديد بهاتريك عفيف". وأضافت: "الجزائيات الثلاث بددت أحلام النشامى في النهائي القاري الكبير".

أما صحيفة "الأيام البحرينية" فكتبت تحت عنوان "هاتريك أكرم عفيف يتوج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا".

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية "بهاتريك أكرم عفيف التاريخي.. قطر تحتفظ بكأس آسيا بثلاثية في الأردن".

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية: "بـ3 ركلات جزاء.. قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها".

وكتبت صحيفة "الأهرام" المصرية العريقة تحت عنوان "(هاتريك عفيف) ينهي الحلم الأردني ويقود قطر للتتويج بأمم آسيا".

وكتبت شبكة "سي إن إن" الأميركية: "قطر تفوز على الأردن وتحرز لقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها".

أما هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فكتبت: "قطر تُتوج بلقب بطل آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها".