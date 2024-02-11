مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا وينعش آماله بالمشاركة في دوري الأبطال

تمسك مانشستر يونايتد بآماله في المنافسة على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2-1 على مضيفه أستون فيلا، الأحد، في المرحلة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، تقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق الدانماركي راسموس هويلوند في الدقيقة الـ17، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في مختلف المسابقات.

هويلوند يبصم على هدف في شباك أستون فيلا بعد تمريرة من ماغواير #الدوري_الإنجليزي | #استون_فيلا_مانشستريونايتد pic.twitter.com/liNz4sI1cY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

وأدرك البرازيلي دوغلاس لويز التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 67، لكن سرعان ما أعاد (البديل) الأسكتلندي سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) في الدقيقة 86، ليمنح النقاط الثلاث لناديه في الوقت القاتل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الـ13 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 41 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصارين فقط خلال لقاءاته الـ7 الأخيرة في البطولة، عند 46 نقطة، ليبقى في المركز الخامس، مهدرا فرصة التقدم لأندية المربع الذهبي بالمسابقة، علما أن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها في الدوري خلال الموسم الحالي.