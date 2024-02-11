ليفركوزن يسقط بايرن ميونخ ويواصل زعامته للدوري الألماني

خطا باير ليفركوزن خطوة هامة نحو إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه السبت 3-صفر على خصمه المباشر بايرن ميونخ بطل المواسم الـ11 الماضية، ضمن المرحلة الـ21 على ملعب "باي أرينا".

ورفع ليفركوزن (55 نقطة) الفارق بينه وبين العملاق البافاري في الصدارة إلى 5 نقاط. ومع أن البطولة لا تزال طويلة، فإن فارق المستوى ظهر جليًا لمصلحة فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو، وهو ما يرجح كفته لإحراز اللقب.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من يوسيب ستانيشيتش (الدقيقة 18)، والإسباني أليخاندرو غريمالدو (الدقيقة 50)، والهولندي جيريمي فرمبونغ (الدقيقة 90+5).

🟩 #نهاية_المباراة |باير ليفركوزن @bayer04_en يعزز صدارته للدوري الألماني بفوزه 3 – 0 على بايرن ميونيخ @FCBayernAr pic.twitter.com/0cLiiVx05a — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 10, 2024

وستانيشيتش هو لاعب مُعار من بايرن ميونخ إلى ليفركوزن منذ الصيف الماضي بعد أن تدرج في صفوف بايرن منذ عام 2017 من فريق الناشئين وصولا إلى الرديف ثم الأول.

وحافظ ليفركوزن على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم في مختلف المسابقات، 27 انتصارا و4 تعادلات في 31 مباراة.

أما بايرن ميونخ، فتلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.

وفي مباريات أخرى أقيمت السبت، فاز يونيون برلين على فولفسبورغ 1-صفر، وهايدنهايم على فيردر بريمن 2-1، بينما تعادل لايبزيغ مع أوغسبورغ 2-2، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1-1، وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ من دون أهداف مع دارمشتات.