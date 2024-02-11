كبار الدوري الإيطالي يطالبون بتقليص عدد الأندية إلى 18

اقترح يوفنتوس وإنتر ميلان وإيه سي ميلان تقليص عدد أندية الدوري الإيطالي إلى 18 فريقا بدلا من 20 بدعوى تخفيف التراكمات في المباريات وتعزيز الجودة، لكن الفرق الأخرى مصممة على الوقوف ضد تنفيذ الفكرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن الرئيس التنفيذي لإنتر، بيبي ماروتا، بالإضافة إلى المدير العام ليوفنتوس ماوريتسيو سكانافينو وفرانشيسكو كالفو التقوا برئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا في مقر الاتحاد لمناقشة الأمر.

وانضم رئيس ميلان باولو سكاروني إلى الاجتماع عبر مكالمة فيديو جماعية.

الإنتر، يوفنتوس والميلان موافقين على تقليص عدد الأندية في سيريا A الى 18.

بالرغم من إعتراض الأغلبية الا أن الأمر لن تؤخذ بالإجماع.

سيريا A كان 16 فريق في 1967، ثم أصبح 18 فريق في عام 1988 ، ثم إلى 20 فريقا في عام 2004. pic.twitter.com/Gz3cw3KsdG — 🍋 Thamer (@i_THAMER6) February 6, 2024

ودعمت الأندية الـ3 الأكثر نجاحا تاريخيا في الدوري خطة اقترحها في البداية رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا. لكن غالبية أندية الدوري الإيطالي الأخرى تعارض هذا الاقتراح.

وتأتي المناقشات حول تقليص حجم دوري الدرجة الأولى في إيطاليا قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم في 11 مارس/آذار حيث سيتم مناقشة إعادة الهيكلة.

وتوسع الدوري الإيطالي من 18 إلى 20 ناديا قبل موسم 2000-2004.

وتقول الأندية الـ3 الكبرى إن تقليص العدد مرة أخرى من شأنه أن يسهل قائمة المباريات المزدحمة ويزيد من جودة كرة القدم المعروضة.

ويتوقع أن تقاوم أندية "السيري آي" الأخرى والدوري نفسه مقترحات الـ3 الكبار والاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

🎙️ دي لاورينتس : "لا يتم حل المشاكل عن طريق تقليص عدد أندية الدوري الإيطالي إلى 18 فريق الفرق التي تمثل المدن التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وأقل تشوه المسابقة ، نحن بحاجة إلى إعادة ضبط الدوري" pic.twitter.com/q1W3sf3IbW — الكالتشيو (@Elcalcio_) February 9, 2024

ويضم الدوري الألماني والدوري الفرنسي 18 ناديا، بينما يضم الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني 20 ناديا.

ويتصدر إنتر حاليا الترتيب بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس، بينما يتراجع ميلان بـ4 نقاط أخرى في المركز الثالث. ثم هناك فجوة 10 نقاط مع أتالانتا في المركز الرابع.

وفاز يوفنتوس بالبطولة بشكل عام 36 مرة، بينما حقق كل من إنتر وميلان 19 لقبا.