ريال مدريد يكتسح جيرونا مجددا ويقترب من اللقب

جدد ريال مدريد تفوقه على مفاجأة الموسم جيرونا باكتساحه برباعية نظيفة السبت على "سانتياغو برنابيو" في المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني، وقطع خطوة هامة نحو استعادة اللقب من غريمه برشلونة.

وضرب الريال باكرا بهدف رائع لفينيسيوس في الدقيقة 6، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وتحول فينسيوس من هداف إلى صانع ألعاب في الدقيقة 36، حينما مرر الكرة بشكل رائع من الجهة الخارجية لقدمه اليمنى إلى بيلينغهام، الذي سددها في الشباك.

ووجه ريال الضربة القاضية للضيف الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 54 عبر بيلينغهام بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس.

بيلينغهام الثالث و فينيسوس تاريخي ريال مدريد 3-0 جيرونا pic.twitter.com/umvZZzhMPs — محمود (@MH_1902) February 10, 2024

وحسم ريال النقاط الثلاث نهائيا حين أضاف الهدف الرابع، وهذه المرة عبر البرازيلي الآخر رودريغو في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز عوّض ريال إهداره نقطتين في المرحلة الماضية بتعادله 1-1 أمام ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو، وبات يتقدم مؤقتا بفارق 11 نقطة عن غريمه برشلونة (الثالث وحامل اللقب) الذي يلعب الأحد أمام ضيفه غرناطة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

وسبق لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن تغلب على جيرونا 3-صفر أيضا ذهابا، ثم جدد الفوز السبت على الفريق الكتالوني، الذي خاض المباراة من دون مدربه ميتشل بسبب إيقافه.

وكان الفوز في "سانتياغو برنابيو" سيسمح لجيرونا بمواصلة الإيمان بحلمه المجنون، وهو إحراز اللقب، مما سيجعله أول فريق يحطّم هيمنة الثلاثي برشلونة وريال وأتلتيكو منذ أن توج فالنسيا قبل 20 عاما وتحديدا في موسم 2003-2004.

لكن خبرة ريال مدريد لعبت دورها السبت، ليتحضر النادي الملكي بأفضل طريقة لزيارته إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل، حيث يحل ضيفا على لايبزيغ في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي توج بلقبها 14 مرة، آخرها الموسم قبل الماضي.

ورفع بيلينغهام، الذي خرج من الملعب مباشرة بعد الهدف نتيجة إصابة في الكاحل، رصيده إلى 16 هدفا، ليغرد وحيدا في صدارة الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم خيتافي بورخا مايورال.

تقهقر سوسيداد

وواصل ريال سوسيداد تقهقره بسقوطه على أرضه أمام أوساسونا لأول مرة منذ 2005 بنتيجة صفر-1.

وتأتي خسارة سوسيداد أمام أوساسونا بهدف سجله الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة 49، قبل الرحلة الشاقة للنادي الباسكي إلى العاصمة الفرنسية الأربعاء لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك تستمر النتائج المخيبة لسوسيداد الذي اكتفى بفوز وحيد في المراحل الثماني الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع مؤقتا، في حين رفع أوساسونا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا.

وعاد فياريال من ملعب ألافيس بنقطة التعادل بهدف لخورخي كوينكا (الدقيقة 42) مقابل هدف للنيجيري صامويل أوموروديون (الدقيقة 25)، رافعا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا مباشرة خلف مضيفه بفارق نقطتين.