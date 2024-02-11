ريال مدريد يحتفي بأعضائه الأوفياء ويمنحهم شارات الولاء

ترأس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني حفل تسليم شارات 2024 لأعضاء النادي الذين أكملوا 25 و50 و60 عاما من الولاء المتواصل للنادي الملكي.

وألقى بيريز كلمة استذكر في بدايتها مايكل أنجلو قائلا "مرحبا بكم في سيوداد ريال مدريد وفي هذا الحدث، الذي، كما أقول دائما، هو أحد أكثر الأحداث المحبوبة والمثيرة التي نحتفل بها في نادينا، اسمحوا لي بداية أن أستذكر بشكل خاص جميع المدريديستا الذين كانوا جزءا من تاريخنا، بينهم أحد أفضل حراس المرمى، ميغيل أنخيل غونزاليس، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي من أجله ومن أجل جميع الذين تركونا في هذا العام الماضي، أطلب منكم الوقوف دقيقة صمت".

بيان رسمي: وفاة ميغيل أنخيل#ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) February 6, 2024

وأضاف "نحن جزء من مؤسسة رياضية هي الأكثر تطلبا، نظرا لتاريخها وأساطيرها، لقد علمونا التنافس والفوز وتقديم أفضل ما لدينا، مع الرغبة في التحسين الدائم، في العمل، التضحية، بكل التواضع والتضامن والاحترام والقناعة المطلقة بأن اللعب النظيف هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الانتصار".

✨🤍 مرور 95 عاما على مباراتنا الأولى في لاليغا! #RealFootball pic.twitter.com/sLhxhOjWjq — ريال مدريد (@realmadridarab) February 10, 2024

وتابع "أن تكون لاعبا في ريال مدريد هو موقف من الحياة، أنتم مثال لما يمثله هذا الدرع وهذا القميص، لهذا السبب اليوم في هذا الحدث الخاص جدا للجميع، نريد أن نظهر لكم مودتنا وامتناننا للالتزام والولاء الذي أظهرتموه طوال حياتكم المكرسة لريال مدريد".

وأضاف "اليوم سوف تتسلمون الشارات الفضية والذهبية والألماسية، كرمز لكل ما يجمعكم بنادينا، أعضاء ريال مدريد، دون انقطاع، لمدة 25، 50 وحتى 60 عاما. نشكركم على دعمكم ومحبتكم ولأن كل ما حققناه هو بفضلكم. أنتم بلا شك أفضل مشجعين في العالم".

🤝✨ ريال مدريد يسلم الشارات الفضية والذهبية والذهبية الألماسية للأعضاء الذين قضوا 25 و50 و60 عاماً من الولاء المتواصل للنادي.#ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) February 10, 2024

وتابع " نستمتع بحقبة انتصارات غير عادية تمتد إلى 14 موسما متتاليا من الانتصارات: 26 لقبا في كرة القدم و25 لقبا في كرة السلة. 51 لقبا في المجموع، بينها 5 كؤوس أوروبية في كرة القدم و3 كؤوس أوروبية في كرة السلة.

وأضاف "سيكون البرنابيو الجديد أحد أهم المعالم التي ستحدد تاريخ ومستقبل نادينا. وسيكون أيضا مرجعا سيؤثر بشكل كبير على الحياة في مدينة مدريد. سيواصل فريقنا كونه مرجعا ترفيهيا في أوروبا ومرجعا عالميا للحفلات الموسيقية الكبرى والفعاليات الدولية".

وأكمل "قبل ساعات قليلة، تم الإعلان عن وصول الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية إلى ملعب سانتياغو برنابيو. سيكون حدثا رائعا في تاريخ الرياضة لأن إحدى أهم المسابقات المرموقة في العالم ستقام في مدريد".

🏈 سنتياغو برنابيو يستضيف الدوري الأمريكي لكرة القدم في 2025!

🇪🇸 ستكون المباراة الأولى في تاريخ للـ @NFL في إسبانيا!#NFLMadridGame | @MundoNFL pic.twitter.com/xWeat1HINM — ريال مدريد (@realmadridarab) February 9, 2024

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن بيريز قوله "نحن عائلة كبيرة تعرف جيدا المسار الذي رسمه أولئك الذين رسموا هذه الأسطورة العالمية. شخصيات مثل سانتياغو برنابيو، ألفريدو دي ستيفانو، باكوخينتو، خوسيه إميليو سانتاماريا، أمانسيو أمارو، إميليانو رودريغيز، كليفورد لويك أو رئيسنا الفخري، خوسيه مارتينيز بيري، الموجود معنا اليوم. نسير معا على طريق القيم الذي يساعدنا على تحقيق أحلامنا".