أرسنال يسحق وست هام بسداسية في البريميرليغ

سحق فريق أرسنال مضيفه وست هام بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم أرسنال المباراة من الشوط الأول بتسجيله رباعية عبر الفرنسي وليام ساليبا (32) والإنجليزي بوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء) والبرازيلي غابرييل ماغاليس (44) والبلجيكي لياندرو تروسارد (45).

🔥⚽️ تروسار يعزز من تقدم آرسنال بهدف رابع في شباك وست هام#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/keEWccZ71g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

وتواصل طوفان أرسنال، وسجل في الشوط الثاني الهدفين الخامس والسادس بواسطة ساكا (63) ومواطنه ديكلان رايس (65).

😱 آرسنال يتوهج ورايس يضيف الهدف السادس بطريقة رائعة ولا يحتفل بعد تسجيله ضد فريقه السابق وست هام#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/b6D5uIglvS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2024

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فريق "المدفعجية" على ملعب "لندن الأولمبي" بهذه النتيجة الكبيرة.

وواصل أرسنال وجوده بقوة في قلب الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن الأخير له مباراة مؤجلة، فيما توقف رصيد وست هام عقب هذه الهزيمة القاسية عند 36 نقطة في المرتبة الثامنة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وذلك برصيد 54 نقطة.