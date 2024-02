هالاند يطالب بتغيير قاعدة "مزعجة" في كرة القدم

أعرب نجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند عن انزعاجه من قاعدة رمية التماس أو الجانبية "المزعجة" بشكلها الحالي ويريد من المشرعين تغييرها.

وخلال استضافته في "بودكاست" للنادي الإنجليزي، أعرب المهاجم الدولي النرويجي عن رغبته في تغيير قواعد الرمية الجانبية، بهدف تبسيطها. وقال الإعصار النرويجي "ما يزعجني هو رمية التماس، وأعتبر أن القواعد المتعلّقة بهذا الموضوع معقدة بشكل غير ضروري".

وأضاف "سواء رميتها بهذه الطريقة أو تلك، ينبغي ألا يكون ذلك مهما. كلّ ما عليك فعله هو أن تضع يديك على الكرة وترميها. لا أعرف حتى القواعد، ولكن يجب أن ترميها. من الأسفل أو من الأعلى، هذا لا يغيّر أي شيء! هذا ما أودّ تغييره، فقط اليدان على الكرة".

وتابع "يجب وضع حدّ زمني معيّن لتنفيذ رميات التماس، وألا يحصل اللاعب على أمتار إضافية.. يكفي وضع علامة (مثل الرميات الحرة)، من أجل الالتزام بالمكان المحدد لتنفيذ الرمية".

وعوقب السيتي بسبب رمية تماس خاطئة خلال فوزه 2-1 على لوتون في ديسمبر/كانون الأول.

وينص القانون الرقم 15 في كرة القدم بتنفيذ الرميات في حين تكون القدمان على الخط أو خارج الملعب، وإجراء ذلك من الجزء الخلفي من الرقبة وفوق الرأس، وأن يكون جميع المنافسين على بعد مترين على الأقلّ من اللاعب الذي ينفذ رمية التماس.

وقاد المهاجم الفتاك مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز بثنائية متأخرة على ضيفه الجريح إيفرتون 2-0 وتصدّر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، السبت في افتتاح المرحلة الـ24.

