ما سر حرف النون في انتصارات قطر حتى التتويج بلقب كأس آسيا؟

مفارقة غريبة صاحبت تتويج منتخب قطر بلقب النسخة الـ18 بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، عقب فوز مثير 3-1 على نظيره الأردني، في المباراة النهائية اليوم السبت.

حيث لعب منتخب العنابي 7 مباريات كلها كانت أمام منتخبات ينتهي اسمها بحرف النون، وانتصر عليها كالتالي:

دور المجموعات

استهلت قطر مسيرة الدفاع عن لقب كأس آسيا بالفوز في المباراة الافتتاحية 3-صفر على لبنان، ثم فازت 1-صفر على طاجيكستان وبنفس النتيجة على الصين، لينفرد العنابي بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

الأدوار الإقصائية

وفي الأدوار الإقصائية، استمرت مفارقة حرف النون مع العنابي حيث فاز في ثمن النهائي على فلسطين 2-1 بعد مباراة مثيرة، ثم على أوزبكستان في الدور ربع النهائي 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وعكس كل التوقعات فازت قطر على إيران 3-2 في مباراة نصف النهائي، لتختتم انتصاراتها على المنتخبات المنتهية بحرف النون بفوزها اليوم السبت في النهائي على الأردن 3-1.

وفازت قطر بكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها بعد أن توجت بلقب النسخة الماضية في الإمارات عام 2019 على حساب اليابان التي تنتهي بحرف النون أيضا في المباراة النهائية.