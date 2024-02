ليفربول يستعيد الصدارة وهالاند يقود سيتي لفوز سادس على التوالي

استعاد ليفربول سريعا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي حامل اللقب بفضل فوزه على ضيفه بيرنلي 3-1 اليوم السبت في المرحلة الـ24.

وكان مانشستر سيتي صعد إلى الصدارة لساعات قليلة بعد فوزه في وقت سابق اليوم على ضيفه إيفرتون 2 -صفر.

وصعد ليفربول إلى الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

وعلى ملعب أنفيلد، انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف لليفربول في الدقيقة 31 لكن الأيرلندي دارا أوشي أدرك التعادل لبيرنلي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

GOAL!!! Diogo Jota opens the scoring for Liverpool, heading home his sixth goal on his last eight games!#beINPL #LFC #LIVBUR pic.twitter.com/nGAsDv6jjm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

GOAL!!! Dara O'Shea brilliantly heads in a Josh Brownhill corner and on then balance of play they will argue they are worthy of the 1-1 scoreline!#beINPL #TwitterClarets #LFC #LIVBUR pic.twitter.com/8SXce8Vic5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

وفي الشوط الثاني أضاف الكولومبي لويس دياز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 52 ثم أكمل الأوروغوياني داروين نونيز الثلاثية في الدقيقة 79.

GOAL!!! Darwin Nunez scores an AMAZING header as he somehow gets the power behind another Harvey Elliott assist.#beINPL #LFC pic.twitter.com/ZGwLr8vXTY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

هالاند يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على إيفرتون

وعلى ملعب الاتحاد، يدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 71 و85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الـ18.

GOAL!!! Jarrad Branthwaite has had lots of plaudits this season and rightly so… but Erling Haaland has BULLIED him here.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/Hwvo2yqxuK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

وهذا الفوز هو السادس على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والـ16 في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 4.

في المقابل باتت هذه الخسارة هي الـ11 لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 والتعادل في 5 علما بأنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وعلى ملعب توتنهام، تقدم باسكال غروز بهدف لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 17 ثم أدرك السنغالي باب سار التعادل لتوتنهام في الدقيقة 61، وتقمص الويلزي بيرنان جونسون دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض 2-1 في الوقت بدل الضائع.

ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد برايتون عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وفاز فولهام على ضيفه بورنموث 3-1، وتقدم أصحاب الأرض بهدفين في الشوط الأول عن طريق بوبي ريد ورودريغو مونيز في الدقيقتين الـ5 و36.

وفي الشوط الثاني رد ماركوس سينيسي بهدف لبورنموث في الدقيقة 50 لكن بعدها بدقيقتين فقط أضاف رودريغو مونيز الهدف الثاني له والثالث لفولهام.

ورفع فولهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ12 بفارق نقطتين عن بورنموث صاحب المركز الـ13.

وعلى ملعب كينلورث رود، أنهى شيفيلد شوط المباراة الأول متقدما بهدفين دون رد عن طريق كاميرون آرتشر وجيمس ميكاتي (ضربة جزاء) في الدقيقتين 30 و36.

وفي الشوط الثاني رد كارلتون موريس بهدف للوتون تاون من ضربة جزاء في الدقيقة 52 لكن فينيسيوس سوزا سجل الهدف الثالث لشيفيلد في الدقيقة 72.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 13 نقطة لكنه ظل في المركز الأخير، وتوقف رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الـ17.

وعلى ملعب مولينو حسم برينتفورد فوزه على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين حملا توقيع كريستيان نورجارد وإيفان توني في الدقيقتين 35 و77.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14 وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 32 نقطة في المركز الـ10.