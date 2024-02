غموض حول موعد كأس أفريقيا 2025 في المغرب

رفض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -اليوم الجمعة- تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم أفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.

وقال الجنوب أفريقي موتسيبي -في مؤتمر صحفي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أفريقيا بمواجهة ساحل العاج البلد المضيف ونيجيريا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب الحسن واتارا- إن "التركيز بالنسبة لنا جميعا الآن هو ساحل العاج".

وتقام البطولة القارية عادة كل عامين، لكن النسخة الحالية تأخرت 6 أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في ساحل العاج.

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة في المغرب العام المقبل مشكلات مختلفة؛ إذ إن إقامتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو/حزيران للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

