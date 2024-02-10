غموض حول موعد كأس أفريقيا 2025 في المغرب

رفض رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -اليوم الجمعة- تأكيد موعد محدد لإقامة كأس أمم أفريقيا المقبلة المقرر تنظيمها عام 2025 في المغرب.

وقال الجنوب أفريقي موتسيبي -في مؤتمر صحفي في أبيدجان، حيث تختتم النسخة الحالية من كأس أفريقيا بمواجهة ساحل العاج البلد المضيف ونيجيريا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب الحسن واتارا- إن "التركيز بالنسبة لنا جميعا الآن هو ساحل العاج".

وتقام البطولة القارية عادة كل عامين، لكن النسخة الحالية تأخرت 6 أشهر بسبب مخاوف من تعارضها مع موسم الأمطار في ساحل العاج.

ويطرح تنظيم النسخة المقبلة في المغرب العام المقبل مشكلات مختلفة؛ إذ إن إقامتها في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط لا يترك سوى القليل من الوقت لتنظيم مسابقات تأهيلية، بعدما تم اعتماد التواريخ التي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يونيو/حزيران للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

“The success of Africa depends upon Africa working together, trading together, and in football, countries competing and playing together,” CAF President Dr Patrice Motsepe pic.twitter.com/znTJQjJlbV — CAF Media (@CAF_Media) February 9, 2024

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم هذا الأسبوع بيانا قال فيه إن البطولة القارية ستقام "صيف 2025". في حين أن تنظيمها في يونيو/حزيران ويوليو/تموز سيتعارض مع بطولة كأس العالم للأندية الموسّعة التي ينظمها فيفا، والتي من المقرر أن تقام في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قد يكون من المستحيل التأجيل حتّى عام 2026 الذي سيشهد أول مونديال يشارك فيه 48 منتخبا في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وردا على سؤال عما إذا كانت البطولة ستمضي قدما في 2025 حسبما هو مخطط لها، قال موتسيبي إن "هناك كثيرا من الأحداث التنافسية في الوقت نفسه، لكننا على ثقة بأنها ستقام بالفعل في ذلك الوقت".

وتابع "علينا أن نستوعب المسابقات التنافسية الأخرى، (لكن) كأس الأمم الأفريقية العام المقبل ستحقق نجاحا هائلا، وسنصدر مزيدا من البيانات في الوقت المناسب".