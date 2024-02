"لا تبيعونا للحمقى".. غضب جماهيري واحتجاجات بالدوري الألماني

استمرت احتجاجات الجماهير الألمانية -اليوم السبت- ضد مخطط رابطة دوري كرة القدم للاستعانة بشركاء إستراتيجيين في "البوندسليغا".

وتوقفت اليوم مباراتا يونيون برلين مع فولفسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتاد، لفترة طويلة، بعد إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب، ومن بينها كرات التنس وشوكولاتة على شكل عملات معدنية بجانب المقاعد الخاصة بالمدرجات، وكانت المباراة الأولى قريبة من الإلغاء.

ورفعت لافتة في مباراة أوغسبورغ مع لايبزيغ كتب عليه "النمو المستدام بدلاً من الأموال السريعة" بينما رفعت لافتة أخرى في المباراة الأولى كتب عليها "جراد الأسهم الخاصة بلا تأثير؟ لا تبيعونا للحمقى".

The game between Borussia Dortmund and Freiburg had to be temporarily stopped after fans launched tennis balls onto the pitch 🎾

The fans did this in protest against a new investment deal in the Bundesliga. pic.twitter.com/MehiGF0qyb

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 9, 2024