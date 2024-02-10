على غرار ميسي بمونديال قطر.. "البشت" يزيّن احتفال الهيدوس بكأس آسيا

خلال مراسم تسليم لقب النسخة الـ18 من كأس آسيا لكرة القدم لمنتخب قطر الفائز على الأردن 3-1 في المباراة النهائية اليوم السبت على ملعب لوسيل، وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "البشت" العربي التقليدي المطرز بخيوط ذهبية على أكتاف القائد حسن الهيدوس.

وجاء ارتداء الهيدوس للبشت العربي ورفع اللقب القاري في مشهد مكرر لا يزال محفورا في ذاكرة الجماهير العربية والعالمية عندما ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت وعلى نفس الملعب في كأس العالم قطر 2022.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد ألبس قائد الأرجنتين "البشت" بعد تتويج منتخب "التانغو" بكأس العالم 2022 في قطر، عقب الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وفي ذلك الوقت، تداولت وسائل الإعلام العربية والعالمية لقطة ميسي وهو يرفع لقب المونديال مرتديا "البشت" العربي الذي يرتديه الرجال تقليديًا في الأعراس وحفلات التخرج والمناسبات الرسمية في العديد من دول الخليج.

وإلى جانب إرتدائه "البشت" ورفعه اللقب الثاني على التوالي لقطر، توجه الهيدوس إلى رفاقه مقلدا طريقة احتفال "البولغا" ومشيته فوق منصة التتويج.

وكانت قطر أحرزت لقب نسخة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3-1 أيضا. حافظت على سجلها خاليا من الهزائم في 14 مباراة تواليا (13 فوزا وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).