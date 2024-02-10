عطال يدفع ثمن دفاعه عن غزة وينتقل من نيس الفرنسي إلى الدوري التركي

أعلن أضنة سبور -المنافس في الدوري التركي لكرة القدم- تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف عطال قادما من نيس الفرنسي.

ومرحبا باللاعب بطريقته الخاصة، قال أضنة سبور "وقع نادينا عقدا مع الظهير الأيمن يوسف عطال. نرحب به في عائلتنا".

وفضل مدافع منتخب الجزائر (27 عاما) الانتقال للدوري التركي بعد خلاف مع ناديه الفرنسي الذي عاقبه بالإيقاف بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن العدوان الإسرائيلي الدموي على المدنيين في قطاع غزة.

كما مثل اللاعب -الذي انضم إلى نيس عام 2018- أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التحريض على الكراهية".

وبعد استنفاده عقوبة الإيقاف، وجد عطال نفسه بعيدا عن حسابات النادي الفرنسي.

وشارك النجم الجزائري مع المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج، لكنه خرج من الدور الأول.

وقال عطال خريج أكاديمية نادي بارادو الجزائري مودعا أنصار ناديه الفرنسي السابق، عبر إنستغرام "أصدقائي الأعزاء حان وقت الرحيل. أنا ممتن لهذه المغامرة".

وأضاف "أتذكر جيدا أول يوم لي في نيس وخاصة الأوقات الصعبة، سأتذكركم وستبقون في قلبي".