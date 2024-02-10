شاهد.. قطر تحتفظ بلقب كأس آسيا بفوزها على الأردن بثلاثية عفيف

احتفظت قطر بلقب كأس آسيا لكرة القدم بفوزها 3-1 على الأردن بفضل 3 ركلات -نفذها بنجاح-أكرم عفيف (هداف البطولة) في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب لوسيل اليوم السبت.

وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.

ووضع عفيف منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 22 من ركلة جزاء إثر سقوطه داخل منطقة جزاء الأردن بعد عرقلة من عبد الله نصيب، لكن الأردن ظهر بوجه مغاير بعد الاستراحة ليدرك يزن النعيمات التعادل في الدقيقة 67 بهدف رائع من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بـ6 دقائق فقط أعاد عفيف منتخب قطر الملقب "بالعنابي" للمقدمة عبر ركلة جزاء أخرى بعد عرقلة المدافع الأردني محمود المرضي للبديل إسماعيل محمد داخل المنطقة.

وسقط عفيف داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة من الحارس يزيد أبو ليلى ليكمل الثلاثية ويسجل الهدف الثالث له ولقطر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع عفيف رصيده إلى 8 أهداف ليتصدر قائمة هدافي البطولة متفوقا بهدفين على العراقي أيمن حسين (6 أهداف).

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المنتخب الوطني لبلاده للمرة الثانية بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، كما حرص على توجيه التهنئة للمنتخب الأردني بوصافة البطولة، قائلا إنها "كانت بطولة استثنائية قدمت أداء رائعا، وتفاعلا جماهيريا كبيرا"، موجها الشكر "للمنظمين والمتطوعين وكل المنتخبات الآسيوية على مشاركتهم المتميزة".

هنيئا لمنتخبنا الوطني الفوز بكأس آسيا ونيل هذا الإنجاز القاري الكبير للمرة الثانية، ولمنتخب الأردن الشقيق وصافة البطولة. كانت بطولة استثنائية قدمت أداءً رائعا، وتفاعلا جماهيريا كبيرا. نشكر المنظمين والمتطوعين وكل المنتخبات الآسيوية على مشاركتهم المتميزة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 10, 2024

وأشاد ملك الأردن عبد الله الثاني بإنجاز منتخب بلاده عبر حسابه الرسمي على موقع إكس أيضا، كما حرص على توجيه التهنئة لأمير دولة قطر بالفوز بالبطولة وحسن تنظيمها، مشيرا إلى أن بلوغ النهائي "موضع فخر للعرب".