من دون رونالدو.. النصر السعودي يكتسح إنتر ميامي الأميركي

اكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأميركي 6- صفر،الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي يستضيفها ملعب "المملكة أرينا".

ولم تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بسبب عدم جاهزيته، فيما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إيمريك لابورت الهدف الثالث من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 51 سجل تاليسكا الهدف الرابع للنصر والثاني له من ضربة جزاء، وسجل محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة 68، واختتم تاليسكا سداسية الفريق في الدقيقة 73.

وكان إنتر ميامي قد خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4، فيما حصل النصر على أول ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يواجه الهلال يوم الخميس المقبل في ختام منافسات البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث سيفوز باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.