من دون رونالدو.. النصر السعودي يكتسح إنتر ميامي الأميركي

اكتسح النصر السعودي -الخميس- فريق إنتر ميامي الأميركي 6-صفر ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض التي يستضيفها ملعب "المملكة أرينا".

ولم تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بسبب عدم جاهزيته، فيما لم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سوى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إيمريك لابورت الهدف الثالث من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في شباك إنتر ميامي في الدقيقة الـ12، وفي الدقيقة الـ51 سجل تاليسكا الهدف الرابع للنصر والثاني له من ضربة جزاء، وسجل محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة الـ68، واختتم تاليسكا سداسية الفريق في الدقيقة الـ73.

وكان إنتر ميامي قد خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4، فيما حصل النصر على أول 3 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الهلال يوم الخميس المقبل في ختام منافسات البطولة، وتقام البطولة بنظام الدوري، حيث سيفوز باللقب الفريق الأكثر حصولا على النقاط.