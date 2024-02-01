ليفربول يعزز صدارته للبريميرليغ ومانشستر سيتي يلاحقه وينتظر تعثره

عزز فريق ليفربول تربعه على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز كبير على ضيفه تشلسي 4-1 ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

وسجل أهداف "الليفر" ديوغو جوتا (23) وكونور برادلي (39) ودومينيك سوبوسلاي (65) ولويس دياز (79) ، بينما سجل كريستوفر نكونكو لتشيلسي في الدقيقة الـ71.

وواصل ليفربول انطلاقته القوية محققا انتصاره الرابع على التوالي رافعا رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة، خلفه مانشستر سيتي برصيد 46 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)، وأرسنال المتساوي مع السيتي بالعدد نفسه من النقاط.

أما "البلوز" فتكبد خسارته التاسعة في الدوري ليكسر سلسلة 3 انتصارات متتالية ويتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وكان مانشستر سيتي استعاد وصافة البريميرليغ، بعد أن حقق فوزا كبيرا 3-1 على ضيفه بيرنلي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ22 من المسابقة.

وتقمص النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 16 و22 على الترتيب، في حين تكفل الإسباني رودري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ46.

في المقابل، أحرز البلجيكي أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، عودة المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، الذي نزل إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء قبل ثلث ساعة على نهاية اللقاء، بعدما تعافى من إصابته التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي حقق انتصاره الـ14 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أرسنال، علما بأن الفريق السماوي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته الـ16 في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).