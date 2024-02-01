أعلن‭‭ ‬‬الاتحاد العماني لكرة القدم -اليوم الخميس- تعاقده مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي لتدريب المنتخب الوطني لتصحيح المسار بعد الخروج المبكر من كأس آسيا في قطر.

وقال الاتحاد العماني في بيان على منصة إكس "وقع رئيس الاتحاد العماني سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي عقدا مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي لقيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني حتى عام 2026 بداية من فبراير/شباط الجاري. جرت مراسم التوقيع في مقر الاتحاد".

ويستعد منتخب عمان لمواصلة مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

📄 مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يتعاقد مع المدرب ياروسلاف شيلهافي لقيادة دفة "الأحمر". pic.twitter.com/BfVFzoCg2S — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) February 1, 2024

سجل مدرب عمان الجديد

سبق لشيلهافي (62 عاما) تدريب العديد من الأندية التشيكية، وتولى مسؤولية تدريب المنتخب التشيكي في 2018 بعد الفشل في التأهل لكأس العالم في روسيا.

وقاد التشيكي منتخب بلاده إلى دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020، كما تأهل معهم لبطولة أوروبا 2024.

وبعد قيادة التشيك إلى نهائيات بطولة أوروبا مرتين، استقال شيلهافي من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائلا إنه قرر الاستقالة لأنه لا يمكنه استيعاب سيل الانتقادات التي يوجهها إليه النقاد والجماهير عندما يخفق الفريق في الفوز بالمباريات.

وخاض شيلهافي 465 مباراة في دوري الأضواء التشيكي خلال مسيرته لاعبا، وفاز بالدوري المحلي مع سلوفان ليبريتس وسلافيا براغ مدربا، وكان مساعدا لمدرب المنتخب الوطني في الفترة من 2001 إلى 2009.

وكان الاتحاد العماني قرر الخميس الماضي عدم تجديد عقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب الأول بعد الخروج المبكر من كأس آسيا.

وكانت عمان في حاجة للفوز على قرغيزستان لبلوغ دور الـ16، لكنها فرطت في تقدمها لتتعادل 1-1 وتودع البطولة من دور المجموعات.

وتولى إيفانكوفيتش (69 عاما) تدريب عمان مطلع عام 2020، وفاز في 21 مباراة وخسر 13 وتعادل 9 مرات.