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رياضة

عودة مفاجئة للروابدة إلى تدريبات المنتخب الأردني قبل ربع نهائي كأس آسيا

الروابدة يحاول المرور بالكرة من لاعب ماليزيا في المباراة التي شهدت إصابته في كأس آسيا (غيتي)
1/2/2024

عاد لاعب الوسط الأردني نور الروابدة إلى التدريبات الجماعية، بحسب ما كشف المدرب المغربي حسين عموتة الذي أشار إلى إمكانية أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباراة ضد طاجيكستان المقررة غدا الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأصيب الروابدة بكسر في أحد الأضلع، وبعد أن شارك أساسيا في المباراة الأولى للأردن ضد ماليزيا (4-0) غاب عن باقي المباريات.

لاعبو منتخب الأردن يحملون قميص نور الروابدة قبل مباراتهم أمام البحرين (غيتي)

وأعلن الاتحاد الأردني في وقت سابق غيابه عمّا تبقى من البطولة في بيان جاء فيه: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الضلع السادس، وهو ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، وبالتالي غيابه عن منتخب النشامى في المباريات المتبقية".

وأكد عموتة التقارير الصحافية التي أشارت إلى عودة الروابدة إلى التدريبات بقوله: "نعم لقد عاود التدريبات في الأيام الأخيرة وهو متحمس للمشاركة ونتمنى أن يكون جاهزا".

وأضاف: "نور من اللاعبين المهمين في الفريق ولا سيما في ظل غياب نزار الرشدان بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة".

المصدر : الفرنسية