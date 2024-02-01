رونالدو يغيب عن مباراة "الرقصة الأخيرة" مع ميسي

في خبر مخيب لعشاق كرة القدم، تأكد خبر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة "الرقصة الأخيرة" المرتقبة ضد الأسطورة ليونيل ميسي عندما يواجه النصر السعودي إنتر ميامي الأميركي غدا الخميس.

وسيلاقي فريق النصر نظيره إنتر ميامي الأميركي في كأس موسم الرياض، الخميس على ملعب "المملكة أرينا".

وتعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية خلال الفترة الماضية، وكان يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وقال مدرب النصر لويس كاسترو -اليوم الأربعاء- إن رونالدو لن يلعب في المباراة الودية لأنه لم يكن لائقا بما يكفي للتدريب مع الفريق ولا يمكنه المشاركة إلا في التدريبات الفردية".

وتوصف مباراة الخميس بأنها "الرقصة الأخيرة" لأنها قد تكون المواجهة الأخيرة بين رونالدو وميسي، حيث يقترب اللاعبان من نهاية مسيرتهما الكروية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رونالدو يبدو متأثر بالاصابة لحظة خروجه اليوم pic.twitter.com/BrnRUeFptK — سهم (@1SMi_) January 31, 2024

وتواجه ميسي ورونالدو 36 مرة في مختلف المنافسات منذ 2008 عندما كان ميسي يبلغ من العمر 20 عاما ويلعب لبرشلونة، وكان رونالدو يبلغ من العمر 23 عاما ضمن صفوف مانشستر يونايتد.

وفي لقاءاتهما الـ36، يملك ميسي الأفضلية بـ16 فوزا و11 خسارة و9 تعادلات. كما سجل ميسي 22 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في تلك المباريات مقابل 21 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة لرونالدو.

وكان آخر لقاء بين ميسي ورونالدو كان لقاءً وديا بين باريس سان جيرمان والنصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2023.

كما كان آخر لقاء تنافسي بينهما في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 عندما سجل رونالدو هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة.

ويعد ميسي ورونالدو من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ الرياضة من حيث الإنجازات الفردية والجماعية.