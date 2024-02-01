رئيس الوزراء العراقي يؤكد ثقته في المدرب كاساس

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثقته في المنتخب العراقي في ظل وجود مديره الفني الإسباني خيسوس كاساس على رأس الجهاز الفني.

وأشار السوداني إلى أن "المنتخب أسعد كل الشعب العراقي الذي يفتخر بهذا الفريق بعد أن حقق نتائج مهمة من خلال فوزه على منتخبات مهمة" في كأس آسيا 2023.

وقال السوداني خلال لقائه اليوم الخميس بعدد من لاعبي منتخب "أسود الرافدين" والجهاز الفني بقيادة كاساس بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال، "هذا المنتخب يشعرنا بالارتياح ويجعلنا واثقين من القادم، وثقتنا كبيرة بوجود المدرب الذي نمتلك معه منتخبا يختلف في أدائه عن السنوات السابقة".

وأضاف السوداني "شكرا للاعبين الأبطال، والاتحاد والمدرب، لدينا منتخب بهذا المستوى، هذا اللقاء هو رسالة لدعم المنتخب بدءا من استحقاقاته المقبلة في تصفيات كأس العالم، ونؤكد على دعم الرياضة بشكل عام".

وخاطب رئيس الحكومة العراقية كاساس قائلا "اعتزازنا بوجودك مع المنتخب ورغبتنا كمشجعين قبل أن نكون مسؤولين تحقيق الهدف في الوصول إلى كأس العالم، واثقين من أنّ القادم أفضل، قدمتم شيئا كبيرا وثقتنا بكم كبيرة".

السوداني يعلق على حادثة المؤتمر الصحفي

ووصف السوداني الحادثة التي جرت في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأردن من قبل عدد من الإعلاميين العراقيين، "هذا التصرف لا يمت بصلة للإعلام العراقي، الإعلاميون العراقيون يحرصون على عكس صورة طيبة لبلدهم، كل أبناء الشعب العراقي محبون للأصدقاء، وهذا الوجه الحقيقي لهم".

وقام عدد من الصحفيين العراقيين بالتهجم بطريقة غير مسبوقة على كاساس في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة المنتخب الأردني، الذي أقصى نظيره العراقي من البطولة بالفوز عليه 3-2 حارما إياه من بلوغ الدور ربع النهائي، وحاولوا الاعتداء عليه قبل أن تتدخل عناصر الأمن وتخرجهم من قاعة المؤتمر.

ودان الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان رسمي تلك التصرفات التي بدرت من عدد من الإعلاميين العراقيين، وقرر منعهم من تغطية البطولات الآسيوية المقبلة، فضلا عن بيان الاتحاد العراقي الذي استهجن تلك الحادثة، مؤكدا دعمه ووقوفه إلى جانب المدير الفني للمنتخب.

من جهته أعرب كاساس عن شكره لدعم الحكومة العراقية، قائلا "سعيد بالاتحاد العراقي وبدعم الحكومة، ونود أن نستمر سوية"، مضيفا "ما أحزنني أن هذه هي دولة العراق، لكن الصورة التي صُدّرت للعالم لم تكن صورة العراق الحقيقية، هذا ما أحزنني".

ووجّه رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال شكره للدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء ومساندته المستمرة للمنتخب، قائلا "سنكون عند حسن الظن في الاستحقاقات المقبلة".

كما أعرب قائد المنتخب الحارس جلال حسن عن شكره وشكر جميع اللاعبين لمساندة رئيس الحكومة لهم.

وولّد خروج منتخب العراق من الحدث القاري خيبة كبيرة لدى الأوساط الكروية العراقية التي كانت تمني النفس بلقب ثان بعد 2007، خصوصا بعد الفوز التاريخي على اليابان 2-1 في الدور الأول.