الاتحاد السوري لكرة القدم يغير شعاره إلى علم الثورة

غير الاتحاد السوري لكرة القدم شعاره إلى اللون الأخضر وأدخل عليه علم الثورة السورية.

وهذا التغيير جاء في صفحة الاتحاد الرسمية بفيسبوك. وفي جولة سريعة على الصفحة، يظهر أنه الاتحاد نشر أكثر من منشور أمس بدأ:

"مرحبا بكم في سوريا الجديدة".

تغيير الصورة الرئيسية إلى علم الثورة السورية.

"لباس منتخبنا الجديد أول تغيير تاريخي سيحدث بتاريخ الرياضة السورية بعيدًا عن الواسطات والمحسوبيات والفساد".

وأُسس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عام 1936، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في 1937، وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1969، ويعد من أقدم اتحادات كرة القدم في المنطقة.

يذكر أن منتخب سوريا وقع في المجموعة الخامسة بقرعة الدور النهائي في تصفيات كأس آسيا 2027، إلى جانب أفغانستان وميانمار وباكستان.