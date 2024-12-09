دعوى قضائية ضد تايسون بعد نزاله مع جيك بول

رفعت إحدى شركات المراهنات دعوى قضائية ضد أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون بعد نزاله الأخير ضد مواطنه جيك بول.

وذكر موقع "غيف مي سبورت" البريطاني أن شركة "ميدير" تطالب تايسون (58 عاما) وشركته "تيرانيتش" بدفع مبلغ تعويض يصل إلى 1.25 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون يورو) إذ تتهمه بخرق صفقة "مزعومة" تم الاتفاق عليها في يناير/كانون الثاني 2024 للترويج لها في ذلك النزال الشهير.

وأهم ما جاء في نص الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن أن تايسون أنهى ذلك الاتفاق في مارس/آذار 2024 في نفس اليوم الذي تم فيه تحديد موعد النزال ضد بول.

حينها ادعى تايسون أن تلك الشركة هي من انتهكت بنود الاتفاق في وقت نفى فيه محاميها هذه الادعاءات.

وقال محامي شركة المراهنات "السبب الحقيقي لإنهاء تايسون وشركته الاتفاق معنا هو موافقته على صفقة برعاية نتفلكس (Netflix) لذلك النزال".

ولم يدافع تايسون عن نفسه، ولا شركته "تيرانيتش"، ولم يرد على هذه الادعاءات، لكن من المتوقع أن يقدّما دفاعهما المشترك في المستقبل القريب.

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وكان تايسون وشركته أصدرا بيانا مشتركا في السابق قالا فيه "موقفنا هو أن ميدير انتهكت بشكل جوهري شروط اتفاقية الترخيص في عدة مناسبات وبطرق مختلفة".

وأضاف "بناء على ذلك عملت شركة تيرانيتش ضمن حقوقها القانونية والتعاقدية لإنهاء اتفاقية الترخيص بسبب خرق جوهري، في محاولة منها للتخفيف من الإضرار بالعلامة التجارية لتايسون".

ولم يتضح بعد إذا ما كانت هذه الدعوة القضائية ستؤثر على مشاريع تايسون المستقبلية.

أبرز صور وفيديوهات نزال مايك تايسون وجيك بولhttps://t.co/jtBdWDG0oa pic.twitter.com/qKGlZfTaq3 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 16, 2024

وخسر تايسون نزاله أمام بول والذي أُقيم الشهر الماضي بقرار بالإجماع، وجرى أمام جماهير غفيرة ملأت ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون وحظي بنسبة مشاهدة عالية جدا عبر منصة "نتفلكس".

يومها أخفق تايسون بتسديد اللكمات المهمة خلال نزال من 8 جولات، وحسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).