نتيجة قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027

سحبت اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: طاجيكستان، الفلبين، المالديف، تيمور الشرقية.

طاجيكستان، الفلبين، المالديف، تيمور الشرقية. المجموعة الثانية: لبنان، اليمن، بوتان، بروناي دار السلام.

لبنان، اليمن، بوتان، بروناي دار السلام. المجموعة الثالثة: الهند، هونغ كونغ، سنغافورة، بنغلاديش.

الهند، هونغ كونغ، سنغافورة، بنغلاديش. المجموعة الرابعة: تايلند، تركمانستان، الصين تايبيه، سريلانكا.

تايلند، تركمانستان، الصين تايبيه، سريلانكا. المجموعة الخامسة: سوريا، أفغانستان، ميانمار، باكستان.

سوريا، أفغانستان، ميانمار، باكستان. المجموعة السادسة: فيتنام، ماليزيا، نيبال، لاوس.

2️⃣4️⃣ teams

6️⃣ available spots

📆 March 2025 – March 2026 The final path at #ACQ2027. Who will complete the #AsianCup2027 cast? pic.twitter.com/E1DHFs5y5a — #AsianQualifiers (@afcasiancup) December 9, 2024

وتتبقى 6 مقاعد لم تحسم بعد في النهائيات، حيث قسمت المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور من التصفيات بالتساوي على 6 مجموعات لخوض المباريات وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة الـ19 من أهم بطولات القارة الآسيوية المقررة في السعودية للمرة الأولى.

وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبا حجزت تأهلها من الدور الثاني.

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وتقام مباريات الدور النهائي من التصفيات على مدار 6 جولات بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 مارس/آذار 2025 و31 مارس/آذار 2026.

وتتألف المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 من المنتخبات الثلاثة صاحبة أعلى تصنيف بين المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة، و3 منتخبات فائزة من الملحق، و18 منتخبا حاصلا على المركزين الثالث والرابع في المجموعات التسع من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وتحلم 9 من المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من التصفيات بأول تأهل تاريخي لنهائيات كأس آسيا، وهي أفغانستان وبوتان وبروناي دار السلام ولاوس والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وتيمور الشرقية، في حين تتطلع 8 منتخبات أخرى إلى العودة للحدث القاري، بعد ظهورها في نسخة 2023 في قطر.