وفاة مفاجئة لملاكم خسر 75 نزالا وفاز مرة واحدة

تُوفي الملاكم الليتواني جينادجي كرايفسكي (37 عاما) بعد 4 أشهر فقط من سحب رخصة الملاكمة الاحترافية منه.

وأصدر مجلس منطقة ميدلاندز التابع لمجلس تحكيم الملاكمة البريطاني بيانا قال فيه "نود أن نعبّر عن تعازينا لعائلة وأصدقاء جينادي كرايفسكي في هذا الوقت، كان دائما مصدرا للبهجة سواء داخل الحلبة أو خارجها".

Genadij Krajevskij has sadly died at the age of 37, just four months after losing his professional boxing license.

The Lithuanian, who was based in Liverpool, was regularly employed as the opponent for prospects in British rings during his 76-fight career.

Rest in peace, champ.… pic.twitter.com/M2FSGYAStF

