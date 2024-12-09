وفاة مفاجئة لملاكم خسر 75 نزالا وفاز مرة واحدة

تُوفي الملاكم الليتواني جينادجي كرايفسكي (37 عاما) بعد 4 أشهر فقط من سحب رخصة الملاكمة الاحترافية منه.

وأصدر مجلس منطقة ميدلاندز التابع لمجلس تحكيم الملاكمة البريطاني بيانا قال فيه "نود أن نعبّر عن تعازينا لعائلة وأصدقاء جينادي كرايفسكي في هذا الوقت، كان دائما مصدرا للبهجة سواء داخل الحلبة أو خارجها".

Genadij Krajevskij has sadly died at the age of 37, just four months after losing his professional boxing license. The Lithuanian, who was based in Liverpool, was regularly employed as the opponent for prospects in British rings during his 76-fight career. Rest in peace, champ.… pic.twitter.com/M2FSGYAStF — BoxingScene.com (@boxingscene) December 9, 2024

من جهتها، نشرت شركة "في أي بي بروموشينز" (VIP Boxing Promotions) التي نظمت عدة نزالات لكرايفسكي بيانا جاء فيه "ببالغ الحزن نتلقى خبر وفاة كرايفسكي، كان لنا الشرف أن يكون معنا في العروض الخاصة التي نظمناها".

وأضاف "لي هوغان وهو مصور الفيديو الخاص بنا كان محظوظا بما يكفي لتوثيق انتصاره المهني الوحيد خلال نزاله الـ68 في عرض فرانك دافين".

وأتم البيان "كانت هذه اللحظة ذات أهمية كبيرة بالنسبة له، حيث قال للكاميرا بعدها "لا تستسلم أبدا، ارقد بسلام".

إعلان

وخلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2014 خاض كرايفسكي (37 عاما) 76 نزالا لم يحقق فيها إلا فوزا وحيدا على حساب رايان بروتن.

A VERY impressive KO from @tommytntfury 💥 A huge future lies ahead! A four punch combination finishes off Genadij Krajevskij 👏 pic.twitter.com/34S2G4crn0 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) November 13, 2020

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر نزال خاضه الملاكم الراحل كان في أغسطس/آب الماضي حين خسر أمام البريطاني ليفي فاون في الجولة الثانية.

يُذكر أن كرافسكي قاتل ضد ملاكمين مشهورين أمثال الرباعي البريطاني برادلي ريا وماكولي ماكغوان وجيروم واربورتون وتوم فيوري، واكتسب شهرة عالمية بعد نزاله مع الأخير في عام 2020 رغم الهزيمة في الجولة الثانية.