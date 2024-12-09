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وفاة مفاجئة لملاكم خسر 75 نزالا وفاز مرة واحدة

Anthony Tomlinson (left) in action against Genadij Krajevskij during their Welterweight bout during the Boxing event at the FlyDSA Arena, Sheffield. Picture date: Friday May 21, 2021. (Photo by Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)
كرايفسكي تُوفي بعد 4 أشهر من سحب رخصة الملاكمة الاحترافية منه (غيتي)
9/12/2024

تُوفي الملاكم الليتواني جينادجي كرايفسكي (37 عاما) بعد 4 أشهر فقط من سحب رخصة الملاكمة الاحترافية منه.

وأصدر مجلس منطقة ميدلاندز التابع لمجلس تحكيم الملاكمة البريطاني بيانا قال فيه "نود أن نعبّر عن تعازينا لعائلة وأصدقاء جينادي كرايفسكي في هذا الوقت، كان دائما مصدرا للبهجة سواء داخل الحلبة أو خارجها".

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من جهتها، نشرت شركة "في أي بي بروموشينز" (VIP Boxing Promotions) التي نظمت عدة نزالات لكرايفسكي بيانا جاء فيه "ببالغ الحزن نتلقى خبر وفاة كرايفسكي، كان لنا الشرف أن يكون معنا في العروض الخاصة التي نظمناها".

وأضاف "لي هوغان وهو مصور الفيديو الخاص بنا كان محظوظا بما يكفي لتوثيق انتصاره المهني الوحيد خلال نزاله الـ68 في عرض فرانك دافين".

وأتم البيان "كانت هذه اللحظة ذات أهمية كبيرة بالنسبة له، حيث قال للكاميرا بعدها "لا تستسلم أبدا، ارقد بسلام".

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وخلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2014 خاض كرايفسكي (37 عاما) 76 نزالا لم يحقق فيها إلا فوزا وحيدا على حساب رايان بروتن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر نزال خاضه الملاكم الراحل كان في أغسطس/آب الماضي حين خسر أمام البريطاني ليفي فاون في الجولة الثانية.

يُذكر أن كرافسكي قاتل ضد ملاكمين مشهورين أمثال الرباعي البريطاني برادلي ريا وماكولي ماكغوان وجيروم واربورتون وتوم فيوري، واكتسب شهرة عالمية بعد نزاله مع الأخير في عام 2020 رغم الهزيمة في الجولة الثانية.

المصدر : مواقع إلكترونية

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