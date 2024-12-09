موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد إلى التعافي من الهزائم المتتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه أتالانتا، الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإيطالي.

ولم يحصل ريال مدريد إلا على 6 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم، وخسر 3 مرات، بما في ذلك آخر مباراتين أمام ميلان وليفربول.

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ويحتل فريق كارلو أنشيلوتي حاليا المركز 24 في جدول دوري أبطال أوروبا، في حين يحتل أتالانتا المركز الخامس، برصيد 11 نقطة من مبارياته الخمس الأولى.

يدخل ريال مدريد المباراة بعد فوزه 3-0 على جيرونا في الدوري الإسباني، فيما حقق أتالانتا فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات بفوزه 2-1 على ميلان في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وما يزيد صعوبة مواجهة "الملكي" تربع نادر لأتالانتا على صدارة الدوري الإيطالي، حيث فاز في آخر 9 مباريات (رقم قياسي للنادي)، وعدم خسارته حتى الآن في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الخامس (11 نقطة).

وتشكّل مباراة الثلاثاء فرصة لرجال المدرب المحنك جان بييرو غاسبيريني للثأر من ريال الذي تغلب عليهم 2-0 في أغسطس/آب الماضي، في الكأس السوبر الأوروبية. ويعول المدرب المحنك على أمثال النيجيري أديمولا لوكمان، والبلجيكي شارل دي كيتيلار ومتصدر ترتيب هدافي "الكالتشيو" ماتيو ريتيغي.

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موعد مباراة أتلانتا وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء 10 ديسمبر/تشرين الثاني الحالي على ملعب جيويس في برغامو، وتنطلق الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

سجل المواجهات المباشرة

التقى الفريقان في 3 مناسبات سابقة فقط، وتواجها مرتين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وفاز ريال مدريد 4-1 في مجموع المباراتين.

كما التقيا أيضا في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب 2024، وفاز فريق أنشيلوتي بنتيجة 2-0.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد أتالانتا

كورتوا، غارسيا، روديغر، تشواميني، فاسكيز، فالفيردي، بيلينغهام، مودريتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو، مبابي.

تشكيلة أتالانتا المتوقعة ضد ريال مدريد

كارنيسيتشي؛ جيمسيتي، هين، كولاسيناك؛ بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري؛ دي كيتيلاير، ريتيغي، لوكمان.