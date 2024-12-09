موعد مباراة جيرونا ضد ليفربول في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل ليفربول، الذي لم يهدر أي نقطة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضيفا على جيرونا الإسباني الذي يخوض البطولة للمرة الأولى والذي مني بـ4 هزائم في 5 مباريات.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الذي يضم 36 فريقا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، ويسعى "الريدز" إلى تحقيق الفوز السادس على التوالي لضمان التأهل إلى ثمن النهائي، بينما يكافح جيرونا على أمل بلوغ ملحق دور الـ16.

موعد مباراة جيرونا ضد ليفربول والقنوات الناقلة

تقام المباراة الثلاثاء العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024 على ملعب مونتيليفي، وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناة التالية:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

تشكيلة جيرونا المحتملة ضد ليفربول

غازانيغا؛ مارتينيز، لوبيز، كرييسي، غوتيريز؛ مارتن، روميو؛ أسبريلا، فان دي بيك، دانجوما؛ ميفسكي.

تشكيلة ليفربول المحتملة ضد ليفربول

كيليهر؛ ألكسندر أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون؛ جرافينبيرش، جونز؛ صلاح، سوبوسلاي، دياز؛ غاكبو.