مهمة سهلة لريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أوقعت قرعة الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي أقيمت الاثنين، ريال مدريد وبرشلونة ضد فريقين من الدرجة الرابعة، في مهمة سهلة على الورق في مستهل مشوار العملاقين بالمسابقة.

ويدخل ريال وبرشلونة وأتلتيك بلباو حامل اللقب ووصيفه ريال سوسيداد المسابقة من هذا الدور بما أنها الفرق الأربعة التي ستخوض مسابقة الكأس السوبر المقررة في السعودية مطلع العام الجديد.

ويتواجه ريال مدريد، بطل الدوري للموسم الماضي، مع مينيرا الذي أقصى فريق الدرجة الأول ديبورتيفو ألافيس من الدور السابق، فيما يلعب برشلونة، المتوج بلقب المسابقة 31 مرة في إنجاز قياسي، مع بارباسترو الذي تجاوزه العملاق الكاتالوني في الدور ذاته الموسم الماضي بصعوبة 3-2.

كما يبدأ بلباو حملة الدفاع عن لقبه ضد فريق من الدرجة الرابعة هو لوغرونيس، فيما يلتقي مايوركا مع بونتيفيردا، فريق الدرجة الرابعة الذي أقصى فياريال من الدور السابق.

أما الكبير الآخر أتلتيكو مدريد، فيلتقي ماربيّا من الدرجة الثالثة.

وستقام مباريات دور الـ32 من كأس الملك يومي 4 و5 يناير/كانون الثاني 2025.

وتاليا نتائج قرعة الدور الثالث من كأس ملك إسبانيا:

بارباسترو (درجة رابعة) ضد برشلونة.

ديبورتيفو مينيرا (درجة رابعة) ضد ريال مدريد.

لوغرونيس (درجة رابعة) ضد أتلتيك بلباو.

بونتيفيدرا (درجة رابعة) ضد مايوركا.

ماربيا (درجة ثالثة) ضد أتلتيكو مدريد.

بونفيرادينا (درجة ثالثة) ضد ريال سوسيداد.

أورينسي (درجة ثالثة) ضد بلد الوليد.

تينيريفي (درجة ثانية) ضد أوساسونا.

قرطاجنة (درجة ثانية) ضد ليغانيس.

إلتشي (درجة ثانية) ضد لاس بالماس.

إلدينسي (درجة ثانية) ضد فالنسيا.

ألميريا (درجة ثانية) ضد إشبيلية.

راسينغ فيرول (درجة ثانية) ضد رايو فاليكانو.

راسينغ سانتاندر (درجة ثانية) ضد سيلتا فيغو.

هويسكا (درجة ثانية) ضد ريال بيتيس.

غرناطة (درجة ثانية) ضد خيتافي.