"كاف" يحقق في أحداث مباراة اتحاد العاصمة وجاراف السنغالي

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أحداث مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وجاراف السنغالي في دكار بكأس الكونفدرالية، أمس الأحد، إلى الهيئات المختصة بالاتحاد للتحقيق.

وقال الكاف، في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، "علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحادث الذي وقع خلال مباراة كأس الكونفدرالية بين نادي جاراف السنغالي واتحاد العاصمة الجزائر في السنغال يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.

"تمت إحالة الأمر للهيئات المختصة في الكاف لإجراء مزيد من التحقيقات".

USM Algiers’ players and fans were attacked by local fans at the Abdoulaye Wade Stadium in Dakar after their #CAFCC match against ASC Jaraaf 🇸🇳 We hope that @CAF_Online take swift action and ensure the safety of our players and fans 🇩🇿 pic.twitter.com/bStCPkzbez — Algeria FC (@Algeria_FC) December 8, 2024

وأعرب اتحاد العاصمة عن "الاستياء الشديد" لما حدث بعد نهاية مباراته مع جاراف في دكار أمس.

وتعادل الفريق الجزائري سلبيا في السنغال، ليواصل صدارته للمجموعة الثالثة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن أسيك ميموزا القادم من ساحل العاج، والذي تعادل بدون أهداف مع أورابا يونايتد من بوتسوانا.

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بيان توضيحي من إدارة اتحاد العاصمة على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراتنا ضد نادي جاراف السنغالي، والتي تضمنت اعتداءات من طرف جماهير الفريق المضيف على أنصارنا الأعزاء، ننشر لكم صورًا توثق هذه الاعتداءات التي أسفرت عن إصابات في صفوف مشجعي فريقنا. وفي هذا الصدد، نطمئن… pic.twitter.com/lglFCV5872 — USM Alger (@USMAofficiel) December 9, 2024

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وشهدت نهاية المباراة "أحداثا مؤسفة"، بعدما اقتحمت جماهير جاراف أرض الملعب عقب صفارة النهاية.

وقال اتحاد العاصمة، في بيان أمس، "تُعبّر إدارة اتحاد العاصمة عن استيائها الشديد لما حدث عقب نهاية مباراتنا أمام نادي جاراف السنغالي، إذ شهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة تمثلت في اقتحام أنصار (جماهير) جاراف أرضية الملعب، مما أدى إلى اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة على لاعبينا وجماهير فريقنا.

"أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابات بليغة في صفوف مشجعي نادينا، مما استدعى التدخل السريع من الطاقم الطبي لفريقنا، الذي قدم الإسعافات الأولية… رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالحادث".