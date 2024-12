"كاف" يحقق في أحداث مباراة اتحاد العاصمة وجاراف السنغالي

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أحداث مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وجاراف السنغالي في دكار بكأس الكونفدرالية، أمس الأحد، إلى الهيئات المختصة بالاتحاد للتحقيق.

وقال الكاف، في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، "علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحادث الذي وقع خلال مباراة كأس الكونفدرالية بين نادي جاراف السنغالي واتحاد العاصمة الجزائر في السنغال يوم الأحد الثامن من ديسمبر 2024.

"تمت إحالة الأمر للهيئات المختصة في الكاف لإجراء مزيد من التحقيقات".

USM Algiers’ players and fans were attacked by local fans at the Abdoulaye Wade Stadium in Dakar after their #CAFCC match against ASC Jaraaf 🇸🇳

We hope that @CAF_Online take swift action and ensure the safety of our players and fans 🇩🇿 pic.twitter.com/bStCPkzbez

— Algeria FC (@Algeria_FC) December 8, 2024