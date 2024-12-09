طرد الحكم الإنجليزي كوت المثير للجدل

أقالت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية ديفيد كوت حكم الدوري الإنجليزي الممتاز -اليوم الاثنين- بعد أن كشفت تحقيقاتها عن أن أفعاله تمثل مخالفة خطيرة لعقده.

وتعرض كوت للإيقاف الشهر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يسيء -على ما يبدو- إلى ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب، وخلص تحقيق شامل إلى أن موقفه غير مقبول.

وقالت اللجنة في بيان "بعد الانتهاء من تحقيق شامل في تصرف ديفيد كوت، تقررت إقالته اليوم بأثر فوري".

كما فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا بعد إيقاف كوت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبعد يومين، قالت لجنة الحكام إنها تأخذ الاتهامات الجديدة على محمل الجد.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض في أثناء عمله حكما في بطولة أوروبا 2024، كما فتح الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقا بعد إيقاف الحكم البالغ من العمر 42 عاما.

ويوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه يحقق في مزاعم تفيد بأن الحكم ديفيد كوت تناقش مع صديق له حول إشهار بطاقة صفراء للاعب في اليوم السابق لمباراة، وهو ما نفاه الحكم.

وقالت لجنة الحكام "لا يزال دعم ديفيد كوت مهما بالنسبة إلينا وسنظل ملتزمين بمصلحته". ولكوت الحق في استئناف القرار.