ريال مدريد يهيمن على التشكيلة المثالية لعام 2024

كشف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، اليوم الاثنين، عن أفضل 11 لاعبا في العالم لعام 2024، وتضمنت التشكيلة 6 لاعبين من ريال مدريد و4 لاعبين من مانشستر سيتي.

وسجل داني كارفاخال وأنطونيو روديغر من ريال مدريد وإيدرسون ورودري من مانشستر سيتي ظهورهم الأول في التشكيلة المثالية.

وتعد جائزة أفضل 11 لاعبا في العالم الجائزة العالمية الوحيدة لكرة القدم التي يتم تحديدها حصريا من قبل اللاعبين، بعد أن صوّت أكثر من 28 ألف لاعب كرة قدم محترف من 70 دولة لاختيار فريقهم المثالي للعام.

ويعد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول -الذي يظهر للمرة الأولى في تشكيلة أفضل اللاعبين بالعالم- اللاعب الوحيد الذي صوت له من خارج ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

وحصل جود بيلينغهام على أكبر عدد من الأصوات في جائزة أفضل لاعب في العالم للرجال بين زملائه المحترفين، حيث نال لاعب خط وسط ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي 11 ألفا و176 صوتا.

ويحمل الأرجنتيني ليونيل ميسي -الغائب عن تشكيلة عام 2024- الرقم القياسي في عدد مرات الظهور في الفريق المثالي، إذ تم اختياره سابقا من قبل زملائه 17 مرة.

منذ عام 2005، دعا "فيفبرو" لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم لاختيار أفضل 11 لاعبا في العالم.

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players 🌟

🇧🇷 Ederson

🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr

By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK

