أغربهم غريزمان.. 10 نجوم وأساطير لم يتوجوا بلقب الدوري

رغم تألق العديد من نجوم بل وأساطير كرة القدم العالمية فإن بعضهم لم يفز بأي لقب في الدوريات التي لعبوا فيها، وبعض هؤلاء النجوم لهم قصص غريبة مع ألقاب الدوري.

وبطل أبرز هذه القصص النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي لم يفز بلقب الدوري قط، حيث انضم إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2014 في الموسم التالي لفوز الفريق بلقب الليغا.

وظل معه غريزمان حتى الآن لكنه تركه وانتقل إلى برشلونة عام 2019 ليحرم من التتويج مع أتلتيكو بالدوري الإسباني موسم 2020-2021، كما لم يفز باللقب مع برشلونة حتى عاد لأتلتيكو مجددا عام 2021.

وفي ما يلي أبرز 10 نجوم وأساطير لم يتوجوا بلقب الدوري قط:

هاري كين

ترك المهاجم الإنجليزي فريقه توتنهام عام 2023 للانضمام إلى بايرن ميونخ الذي كان يحتكر لقب الدوري الألماني لمدة 11 موسما متتاليا، على أمل أن يفز باللقب الأول في مسيرته الاحترافية، لكنه رغم تألقه مع الفريق لم يفز باللقب الموسم الماضي وتوج به باير ليفركوزن.

أنطوان غريزمان

لم يفز النجم الفرنسي بلقب الدوري مع أتلتيكو مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

ستيفن جيرارد

لم يتمكن النجم الإنجليزي والقائد التاريخي لليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2005.

إعلان

جيمي كاراغر

كما حدث مع جيرارد، لم يفز المدافع الإنجليزي بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول الذي لم يلعب لسواه طوال مسيرته الاحترافية، رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2005.

غاري لينيكر

لعب المهاجم الإنجليزي لفرق مثل ليستر سيتي وإيفرتون وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ولم يحقق مع أي فريق لقب الدوري.

فرناندو توريس

لم ينجح المهاجم الإسباني في الفوز بلقب الدوري مع أتلتيكو مدريد ولا مع ليفربول أو تشلسي الإنجليزيين أو ميلان الإيطالي.

دانييلي دي روسي

لعب لاعب الوسط الإيطالي جزءًا كبيرًا من مسيرته مع روما الإيطالي، ثم وقّع مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، دون أن يفوز بلقب الدوري.

سقراط

فشل الأسطورة البرازيلي الراحل في التتويج بلقب الدوري مع الأندية العديدة التي لعب لها وهي: بوتافوجو وكورينثيانز وفيورنتينا وفلامنغو وسانتوس، كما أنه أخفق في الفوز بكأس العالم على الرغم من كونه جزءًا من جيل برازيلي تاريخي لا ينسى.

ستانلي ماثيوس

رغم أن الأسطورة الإنجليزي الراحل كان أول لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1956، فإنه لم ينجح في التتويج بالدوري مع الفرق التي لعب لها: وهي ستوك سيتي وبلاكبول الإنجليزيان وتورونتو الكندي.

بوبي مور

أسطورة إنجليزي آخر لم يفز بالدوري مع ويستهام يونايتد وفولهام الإنجليزيين رغم تتويجه بلقب كأس العالم الوحيد في تاريخ إنجلترا عام 1966.