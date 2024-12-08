نجوم المنتخب السوري يحتفلون بسقوط نظام الأسد

احتفل عدد من لاعبي المنتخب السوري لكرة القدم عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستغرام، بسقوط نظام بشار الأسد، ودخول قوات المعارضة المسلحة العاصمة دمشق فجر اليوم الأحد.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، نجاح الثورة السورية وسقوط نظام الأسد الذي تولى الحكم عام 2000، وسط أنباء عن اختفائه وذويه من الجمهورية السورية بالكامل.

ونشر قائد "نسور قاسيون" عمر السومة عبر حسابه، صورة لعلم الثورة السورية، مهنئا أبناء بلده بسقوط الحكم في الدولة، وتمنى التوفيق للبلاد في الفترة المقبلة.

وبالتزامن مع إعلان سقوط نظام الأسد، تفاعل عبد الملك عنيزان مع جمهوره برسالة عاطفية عبر خاصية القصص اليومية على إنستغرام، قائلا "هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون"، مشيرا إلى أنه حرم من رؤية والده ووالدته منذ 13 عاما وأتى اليوم لرؤيتهما أخيرا.

بدوره، وجّه اللاعب محمد عنز رسالة لأبناء بلده تحثهم على الوحدة والتكاتف بين جميع الطوائف في الدولة بمختلف معتقداتهم وأديانهم السماوية، محتفلا بسقوط الحكم وبداية عهد جديد للجمهورية السورية.

أما الحارس الدولي السوري أحمد مدنية فاحتفل بالحدث بكلمات خاصة، معلقا "ستكتب هذه السنين قصة للأحرار بالثوب الأخضر، ومن هنا تبدأ قصتنا برائحة الياسمين"، فيما شارك المدافع عمر الميداني جمهوره صورة تحمل علامة النصر، احتفالا بنجاح الثورة السورية.