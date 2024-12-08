صلاح قاب قوسين من تمديد عقده مع ليفربول

أكد تقرير بريطاني أن النجم المصري محمد صلاح توصّل أخيرا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه بعد الشكوك الكبيرة التي أحاطت ببقاء صلاح في "أنفيلد" فإن النجم المصري على وشك توقيع عقد جديد يبقيه مع ليفربول لمدة عامين.

وأضافت: "بعد أشهر من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين حيث أخبر رامي عباس وكيل صلاح بأن اللاعب يبحث عن عقد لمدة 3 مواسم في وقت يريد فيه النادي التمديد لمدة موسم واحد، ليتوصلا أخيرا إلى حل وسط وهو موسمان".

وبحسب الصحيفة فإن الخلاف بين الطرفين كان على مدة العقد الجديد وليس على الراتب خاصة أن صلاح (32 عاما) يُعد الأعلى أجرا في ليفربول حيث يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني (482 ألف يورو) أسبوعيا.

وترفض إدارة ليفربول تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين ممن تجاوزوا سن الـ30 عاما، وهو الأمر الذي أطال من عمر المفاوضات بين صلاح والنادي، وهو السبب نفسه الذي يؤخر الوصول إلى اتفاق جديد مع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع "الريدز" والبالغ من العمر 33 عاما.

وفي حال لم تحدث أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة فإن صلاح سيوقّع على العقد الجديد قريبا جدا.

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ويقدّم صلاح مستويات مذهلة مع ليفربول في موسمه الأخير 2024-2025 بموجب العقد الحالي، إذ يقود فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وحاليا يتقاسم صلاح صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 13 هدفا مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك نفس الرصيد من الأهداف.

وحطّم صلاح الرقم القياسي في عدد المباريات التي يسجل ويصنع فيها لاعب هدفا في نفس المباراة برصيد 38 مباراة متفوقا على الإنجليزي واين روني النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، وذلك بعد أن صنع هدفا وأحرز اثنين في مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد الأربعاء الماضي.

ويوجد صلاح حاليا في المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 170 هدفا.

وانضم إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي في صيف عام 2017 بصفقة بلغت 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين ظهر النجم المصري مع الريدز في 370 مباراة بجميع البطولات وسجل 226 هدفا وقدم لزملائه 101 هدفا.