كول بالمر يسجل رقما قياسيا في البريميرليغ

عزز نجم تشلسي كول بالمر رصيده من ركلات الجزاء الناجحة ليكتب اسمه في كتب تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أصبح حامل الرقم القياسي متفوقا على لاعب مانشستر سيتي السابق يايا توري.

وقلب تشلسي الطاولة على مضيفه وجاره توتنهام، وحوّل تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز 4-3 بفضل ثنائية لكول بالمر من علامة الجزاء في الجولة الـ15 من البريميرليغ.

وبذلك وسع بالمر سلسلة ركلاته المثالية إلى 12 ليحطم إنجاز لاعب الوسط الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة مانشستر سيتي يايا توريه برصيد 11 ركلة جزاء ناجحة.

وسمحت ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 62 بتحقيق التعادل للبلوز قبل أن يعود ويحول الركلة الثانية إلى هدف رائع على طريقة بنينكا في الدقيقة 84 من المباراة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما "حاولت تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة بانينكا، ولحسن الحظ نجحت في التسجيل.. كان الأمر ضاغطا بعض الشيء. اعتقدت أن حارس المرمى كان مستعدا للارتماء لذا سددتها من فوق.. كانت جيدة".

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ونجح النجم الصاعد لتشلسي كول بالمر في هز الشباك في جميع ركلات الجزاء الـ15 التي انبرى لها طوال مسيرته بما في ذلك أول ركلة جزاء له مع إنجلترا.

وسجل كول بالمر 22 هدفا في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقدم 11 تمريرة حاسمة، وواصل تألقه مع بداية الموسم التالي بتسجيل 11 هدفا في 15 مباراة وصناعة 6 أهداف.