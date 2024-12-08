3 أشقاء يسجلون 5 أهداف في مباراتين مختلفتين بإيطاليا

استمتعت عائلة إسبوزيتو بأمسية رائعة اليوم الأحد على صعيد كرة القدم الإيطالية، حيث سجل 3 إخوة 5 أهداف في مباراتين مختلفتين بدوري الدرجتين الأولى والثانية في البلاد.

وكان سيباستيانو، الشقيق الأوسط البالغ من العمر 22 عاما، سجل أول هدفين في فوز إمبولي 4-1 على هيلاس فيرونا، ليتقدم الفريق إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي، في حين كان شقيقاه يلعبان جنبا إلى جنب ضمن تشكيلة سبيتسيا.

افتتح فرانشيسكو بيو (19 عاما) التسجيل في حين سجل شقيقه الأكبر سالفاتوري (24 عاما) هدفين في فوز سبيتسيا 5-صفر على سيتاديلا ليظل الفائز في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركزين الأول والثاني ساسولو وبيزا.

وكان الإخوة الثلاثة لاعبين في صفوف فريق الشباب في إنتر ميلان، وأعار النادي الثنائي سيباستيانو وفرانشيسكو بيو لفريق سيبتسيا، في حين لعب سالفاتوري وسيباستيانو معا في السابق في سبال.