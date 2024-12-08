قطر تستعد لكأس القارات للأندية وتستعيد ذكريات نهائي مونديال 2022

مع بقاء أيام قليلة على انطلاق كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال) في قطر، وجهت اللجنة المحلية المنظمة الدعوة للجماهير لمشاهدة كؤوس البطولة في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع والتقاط الصور التذكارية معها.

وتأتي الدعوة ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة للترويج للبطولة، حسبما أفاد بيان إعلامي للجنة اليوم الأحد.

وتستضيف قطر البطولة من 11 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث يلتقي بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب (974) على كأس الأميركيتين، ضمن منافسات كأس إنتر كونتيننتال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي المصري يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري على كأس التحدي (الدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال) في نفس الملعب، على أن يلعب الفائز في المباراة النهائية لكأس القارات للأندية بعدها بـ4 أيام مع ريال مدريد الإسباني على ملعب (لوسيل).

ويصادف موعد المباراة النهائية مع الذكرى السنوية الثانية على استضافة النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وتتوفر تذاكر المباريات من خلال الموقع الرسمي للبطولة، حيث يمكن لكل مشجع شراء 6 تذاكر بحد أقصى.

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ويوفر ملعبا 974 ولوسيل تجربة تتميز بسهولة الوصول مع مجموعة واسعة من خيارات المقاعد والأماكن المخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة، حيث يمكنهم الحصول على هذه المقاعد عبر البريد الإلكتروني.

ويوصى المشجعون بضرورة شراء التذاكر فقط من الموقع الرسمي لبيع التذاكر، وزيارة الموقع الرسمي ومنصة إعادة البيع بانتظام لشراء المزيد من التذاكر، حيث سيتم أحيانا طرح تذاكر إضافية حتى يوم إقامة المباراة، ما يوفر فرصة للحصول على تذاكر للمباريات التي تشهد إقبالا كبيرا.