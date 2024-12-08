3 عرب بين أفضل 50 هدافا في العالم خلال 2024

استعرض تقرير إسباني قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف مع أنديتهم خلال عام 2024، التي يتصدرها السويدي فيكتور غيوكيرس مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

ووفق القائمة التي أعدتها صحيفة ماركا الإسبانية، فإن غيوكيرس سجل 50 هدفا حتى الآن بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

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وضمت القائمة أسماء من العيار الثقيل أمثال الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني في المركز الرابع، والنرويجي إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل خامسا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المركز العاشر.

وبرز في القائمة 3 من المهاجمين العرب: الثنائي المغربي أيوب الكعبي وسفيان رحيمي، لاعبي أولمبياكوس اليوناني والعين الإماراتي على التوالي، والفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري.

قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف مع أنديتهم خلال عام 2024 حتى الآن:

السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتنغ لشبونة البرتغالي): سجل 50 هدفا في 51 مباراة. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني): سجل 40 هدفا في 49 مباراة. الأوروغواياني مارتن كوتروتشيو (سبورتنغ كريستال البيروفي): سجل 39 هدفا في 39 مباراة. الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): سجل 39 هدفا في 42 مباراة. النرويجي إيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): سجل 37 هدفا في 44 مباراة. الصيني لي وو (شنغهاي الصيني): سجل 38 هدفا في 36 مباراة. البرازيلي أندرسون لوبيز (يوكوهاما الياباني): سجل 36 هدفا في 54 مباراة. البرازيلي رافائيلسون فيرنانديز (نام أونه الفيتنامي): سجل 35 هدفا في 32 مباراة. الصربي ألكسندر ميتروفيتش (الهلال السعودي): سجل 35 هدفا في 39 مباراة. البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي): سجل 35 هدفا في 38 مباراة. البارغواياني أليكس ارسي (كيتو الإكوادوري): سجل 35 هدفا في 49 مباراة. الأيرلندي غاربان كوغلان (كاشمير تكنيكال النيوزيلندي): سجل 34 هدفا في 43 مباراة. الكندي جوناثان دافيد (ليل الفرنسي): سجل 34 هدفا في 46 مباراة. الياباني تومويوكي دوي (غيلانغ السنغافوري): سجل 33 هدفا في 20 مباراة. المغربي أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني): سجل 33 هدفا في 35 مباراة. الإسباني نوح بافو ( إيسترن سبورت من هونغ كونغ): سجل 33 هدفا في 39 مباراة. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني/ باريس سان جيرمان الفرنسي): سجل 33 هدفا في 46 مباراة. الفليبيني غارفي غايوسو (بنوم بنه الكمبودي): سجل 32 هدفا في 32 مباراة. البرتغالي جورجينهو (ديفيردانغ 03 من لوكسمبورغ): سجل 31 هدفا في 35 مباراة. الأميركي أليكس شتاينواشر (كوستال سبيريت النيوزيلندي): سجل 30 هدفا في 33 مباراة. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني): سجل 30 هدفا في 44 مباراة. الأرجنتيني أدريان مارتينيز (راسينغ كلوب الأرجنتيني): سجل 30 هدفا في 49 مباراة. السويدي أوسكار فولدز (نابير سيتي النيوزيلندي): سجل 29 هدفا في 26 مباراة. الكولومبي ميغيل بورخا (ريفر بليت الأرجنتيني): سجل 29 هدفا في 46 مباراة. البرازيلي بيسولي (بوريرام يونايتد التايلندي): سجل 28 هدفا في 26 مباراة. الإستوني أليكس تام (كالغو الإستوني): سجل 28 هدفا في 38 مباراة. الهولندي لوك دي يونغ (أيندهوفن الهولندي): سجل 27 هدفا في 40 مباراة. الغابوني دينيس بوانغا (لوس أنجلوس الأميركي): سجل 27 هدفا في 44 مباراة. البرازيلي ريغينالدو راميريز (ريغا اللاتفي): سجل 26 هدفا في 32 مباراة. الفرنسي سمير حجي (إف91 دوديلانغ من لوكسمبورغ): سجل 26 هدفا في 33 مباراة. الليتواني غانيس إيكونيكس (ريغا اللاتفي): سجل 26 هدفا في 40 مباراة. الكولومبي ريفالدو كوريا (أف سي سيباو الدومنيكاني): سجل 26 هدفا في 38 مباراة. بال كليتسكارد من جزر فارو ( لاكسفيك من جزر فارو): سجل 26 هدفا في 37 مباراة. البولندي كريستوف بياتيك (باشاك شهير التركي): سجل 26 هدفا في 43 مباراة. الإنجليزي كول بالمر (تشلسي الإنجليزي): سجل 26 هدفا في 42 مباراة. الياباني تسوكاسا شيمومورا (وان تاغويغ الفليبيني): سجل 25 هدفا في 20 مباراة. الكندي بروميس دافيد (رويال سان غيلواز البلجيكي): سجل 25 هدفا في 33 مباراة. الإيطالي إيمري بادالاسي (كوسموس من سان مارينو): سجل 25 هدفا في 28 مباراة. المغربي سفيان رحيمي (العين الإماراتي): سجل 25 هدفا في 33 مباراة. الإنجليزي كريستيان بنتيكي (دي سي يونايتد الأميركي): سجل 25 هدفا في 33 مباراة. النمساوي أرنيل غاكوبوفيتش (أوسيك الكرواتي): سجل 25 هدفا في 42 مباراة. الكولومبي كاتشو هيرنانديز (كولومبوس كرو الأميركي): سجل 25 هدفا في 39 مباراة. البرازيلي جونينيو (قره باغ الأذربيجاني): سجل 25 هدفا في 44 مباراة. الأرجنتيني أوغستين أوزميندي (ديبورتيفو موتاغوا الأرجنتيني): سجل 25 هدفا في 41 مباراة. البرازيلي يوري ألبرتو (كورنثيانز البرازيلي): سجل 25 هدفا في 45 مباراة. الفنزويلي سالمون روندون (باتشوكا المكسيكي): سجل 25 هدفا في 44 مباراة. النرويجي بيورن جونسون (تروبيدو توكايسي الجورجي): سجل 25 هدفا في 39 مباراة. الأوروغواياني أوكتافيو ريفيرو (برشلونة جواياكيل الإكوادوري): سجل 25 هدفا في 41 مباراة. الأسكتلندي ديكلان ماكمانوس (نيو سانتس الويلزي): سجل 24 هدفا في 40 مباراة. الفلسطيني وسام أبو علي (الأهلي المصري): سجل 24 هدفا في 34 مباراة.