تعادل الزمالك وخسارة الصفاقسي وفوز بركان وقسنطينة بالكونفدرالية الأفريقية

فرّط الزمالك (حامل اللقب) في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه إنيمبا النيجيري في المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بينما تفوق شباب قسنطينة 2-1 على سيمبا في المجموعة الأولى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة وحصد الفريق النيجيري نقطته الأولى في دور المجموعات.

ومنح سيف الدين الجزيري التقدم للزمالك في الدقيقة 33، قبل 7 دقائق من تعزيز زميله عمر فرج للنتيجة.

لكن إنيمبا قلص الفارق عن طريق إيفيني إهيمكويل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واكتملت انتفاضة صاحب الأرض بالدقيقة 57 بعدما أطلق تشينيدو تشوكو تسديدة أبدلت اتجاهها.

قسنطينة يتصدر والصفاقسي يخسر

قلب شباب قسنطينة تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه سيمبا ليواصل الفريق الجزائري صدارة المجموعة الأولى وله 6 نقاط، ويتجمد رصيد الفريق التنزاني عند 3 نقاط.

وتقدم محمد حسين لسيمبا في الدقيقة 24 لكن محمد عبد الرزاق سجل بالخطأ في مرماه ليتعادل صاحب الأرض بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

ونجح إبراهيم ذيب في تسجيل هدف الفوز لقسنطينة في الدقيقة 50.

وفي نفس التوقيت، خسر الصفاقسي 3-2 من برافوس دو ماكيس في أنغولا ليتعرض للهزيمة الثانية تواليا في دور المجموعات.

فوز ثمين لبركان

عاد نهضة بركان بفوز ثمين 3-1 على مضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي ليواصل انتصاراته في المجموعة الثانية.

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ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط متصدرا للمجموعة، ومتفوقا بفارق نقطتين على ستاد المالي الذي تعادل 1-1 مع لوندا سول في أنغولا. وظل الفريق الجنوب أفريقي متذيلا للمجموعة بلا نقاط.

وسجل يوسف الزغودي لنهضة بركان بعد 5 دقائق من اللعب قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15 ليجعل مهمة فريقه سهلة في حسم اللقاء.

وأضاف رضا حجي الهدف الثالث قبل 7 دقائق من النهاية، ولم يكن هدف تشوماني بوتساكا في الدقيقة 87 كافيا لعودة صاحب الأرض في النتيجة.

تعادل اتحاد العاصمة

اكتفى اتحاد العاصمة بالتعادل السلبي مع مضيفه جراف السنغالي، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أسيك ميموزا، الذي تعادل دون أهداف مع أورابا يونايتد، ولكلا الفريقين 4 نقاط.