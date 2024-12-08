رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

بيلينغهام يرد على شتائم جماهير جيرونا بطريقة غير متوقعة

بيلينغهام غادر المباراة في الدقيقة 59 بعد تعرضه لشد عضلي (الفرنسية)
8/12/2024

تلقى نجم ريال مدريد جود بيلينغهام وابلا من الشتائم من جماهير فريق جيرونا، أمس السبت، لكنه رد عليهم بطريقة لم يكونوا يتوقعونها.

وسحق النادي الملكي فريق جيرونا بثلاثية نظيفة على ملعبه ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، ليقلّص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة، كما تتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

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ولم يتمكن بيلينغهام من إنهاء المباراة وبدا أنه يعاني من شد عضلي، لذلك قرر المدرب كارلو أنشيلوتي عدم المخاطرة به، وأشرك داني سيبايوس بدلا منه في الدقيقة 59.

وعندما كان الإنجليزي في طريقه إلى مقاعد البدلاء، بدأ مشجعو الفريق المنافس في إطلاق صيحات الاستهجان وإهانته.

وبدأ الإنجليزي يتجاهل الأمر، لكن تلك اللحظة تزامنت مع هدف كيليان مبابي، في الدقيقة 62، لذا رد على الشتائم بالإشارة إلى احتفال زميله بالهدف.

وعاد بيلينغهام إلى قمة مستوياته، حيث سجل هدفا رائعا أمام جيرونا في الدقيقة 36 من عمر المباراة وهو الخامس له تواليا في الليغا، كما صنع هدفا في الدقيقة 55 جاء منه هدف ريال مدريد الثاني من توقيع أردا غولر.

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المصدر : ماركا

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