شاهد.. أرسنال يعاود إهدار النقاط في صراع صدارة الدوري الإنجليزي

أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل فولهام مع غريمه اللندني أرسنال 1-1 في الجولة الـ15 للبريميرليغ على ملعب كرافن كوتيدج، اليوم الأحد، إذ سجل راؤول خيمنيز هدفا مبكرا وأدرك وليام ساليبا التعادل للفريق الزائر في بداية الشوط الثاني.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 29 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على تشلسي صاحب المركز الثالث قبل مباراته في وقت لاحق مع توتنهام هوتسبير.

وخسر فولهام، الذي أحبط أرسنال ذهابا وإيابا في الموسم الماضي، مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات في الدوري ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

وقال مارتن أوديغارد قائد أرسنال لشبكة سكاي سبورتس "سيطرنا على معظم فترات المباراة… ومن المحبط عدم الفوز".

وسيطر أرسنال على الكرة بشكل شبه كامل في أول 10 دقائق لكن خيمنيز باغت منافسه في الدقيقة 11 بعدما انطلق من اليمين وسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس ديفيد رايا.

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وكاد ديكلان رايس يسجل هدفا مشابها لأرسنال في منتصف الشوط الأول، إذ سيطر على تمريرة من لياندرو تروسار لكنه سدد كرة يسارية مرت بجوار القائم البعيد لحارس مرمى فولهام بيرند لينو.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 75% تقريبا في الشوط الأول وحصوله على 4 ركنيات مقابل لا شيء لأصحاب الأرض، لم يتمكن أرسنال من اختراق دفاع فولهام المنضبط.

وبعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني عادل ساليبا النتيجة من مسافة قريبة حين وضع الكرة في الشباك عندما أرسلها كاي هافرتس برأسه بعد ركلة ركنية.

وظن أرسنال أنه فاز المباراة في الدقيقة 88 عندما سدد بوكايو ساكا الكرة برأسه من مسافة قريبة في الشباك لكن الهدف ألغاه حكم الفيديو المساعد بسبب التسلل.

وبقي فولهام بلا هزيمة في آخر 9 مباريات قمة لندنية في الدوري وهي أفضل سلسلة له منذ 2000-2001.

وقال أوديغارد "إنه فريق رائع يجيد الدفاع… لكننا لم نبذل جهدا كافيا اليوم. يتعين علينا أن نتعلم من ذلك ونتأكد من الرد في المباراة التالية".