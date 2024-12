هداف وست هام ينجو من حادث سير مروع كاد يودي بحياته

تعرض ميكائيل أنطونيو الهداف التاريخي لوست هام يونايتد الإنجليزي لحادث سير مروّع أمس، ظل بعده عالقا لأكثر من ساعة داخل مركبته قبل أن يتم إنقاذه.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن سيارة أنطونيو الفاخرة خرجت عن الطريق في منطقة ثيدون بويز إسكس في العاصمة لندن لتصطدم بالأشجار قبل أن تتحطم.

Thoughts and prayers to Michail Antonio and his family. pic.twitter.com/amybgLI2E2

وأكدت أن المهاجم الجامايكي ظل عالقا داخل السيارة لمدة تقارب الساعة قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من إخراجه، بعدها نُقل جوّا إلى أحد المستشفيات الواقعة في وسط لندن.

وحسب روايات شهود كانوا في المكان وقت الحادثة، فقد أكد أحدهم "أن الطقس كان سيئا للغاية، وسط هطول غزير للأمطار ورياح قوية فيما كان الطريق زلقا، ويبدو أن اللاعب فقد السيطرة على السيارة لأنه لم يكن هناك سيارة أخرى".

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية أنها تواصل التحقيق لمعرفة ظروف الحادث حيث طلبت الشهود الذين كانوا بالمكان وبدأت بتجميع اللقطات من كاميرات المراقبة.

وقالت الشرطة في بيان "تلقينا ظهر السبت 7 ديسمبر/كانون الأول بلاغا عما يُعتقد أنه حادث تصادم لمركبة واحدة من نوع فيراري في شارع كوبس إيبينغ. حضرت خدمات الطوارئ إلى المكان وتم نقل السائق إلى المستشفى".

في هذه الأثناء، أصدر وست هام يونايتد بيانا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس" أكد من خلاله أن حالة اللاعب مستقرة.

وجاء في البيان "يمكن لنادي وست هام يونايتد أن يؤكد أن حالة ميكائيل أنطونيو مستقرة بعد حادث مروري تعرض له بعد ظهر السبت في منطقة إسيكس".

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

At this difficult time, we…

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024