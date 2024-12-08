موسيالا يسير على نهج ميسي ورونالدو

لم يعلن بايرن ميونخ عن تمديد عقد نجمه الشاب جمال موسيالا خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للنادي، اليوم الأحد، لكن مقارنته بالأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي من قبل المسؤولين يؤكد أهميته الكبيرة لمتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشارك موسيالا (21 عاما) كبديل، أمس السبت، ليسجل هدفين في فوز بايرن 4-2 على ضيفه هايدنهايم في الدوري الألماني، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 14 هدفا، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة خلال مسيرته مع بايرن والمنتخب الألماني.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في بايرن، إن عقدا جديدا للاعب خط الوسط الألماني الموهوب لن يكون جاهزا يوم الأحد، في الوقت الذي أشاد فيه رئيس النادي هربرت هاينر كثيرا بموسيالا الذي ترغب إدارة النادي بشدة في تجديد عقده بعد عام 2026.

أضاف إيبرل أن موسيالا "لاعب قادر على إحداث الفارق" ومن بين اللاعبين الأساسيين الذين سيضعون "حواجز الحماية للأجيال القادمة، داخل وخارج الملعب".

وتابع "تذكروا ليونيل ميسي في برشلونة وكريستيانو رونالدو في ريال مدريد. إنهما ببساطة لاعبان عظيمان قادران على حسم المباريات، جمال قادر على القيام بذلك أيضا، ونحن ندرك ذلك. نعلم جميعا أنه لاعب عظيم".

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وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن، قد أشار إلى دور اللاعبين المخضرمين أمس الأول الجمعة عندما سئل عما إذا كان بايرن ميونخ يعتمد بشكل مفرط على موسيالا.

وصرح المدرب البلجيكي "أن ريال مدريد كان يعتمد على رونالدو وبرشلونة يعتمد على ميسي".

وقال "لدينا فريق يتمتع بالكثير من المواهب. من الطبيعي تماما أن يكون لاعب مثل جمال مهما بالنسبة لنا. هناك الكثير من اللاعبين الذين يسجلون ويصنعون".

وجاء هدفا موسيالا بعد أسبوع من تسجيله هدفا بضربة رأس في اللحظات الأخيرة خلال التعادل 1-1 مع الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، كما سجل 3 أهداف (هاتريك) في انتصار بايرن 4-صفر على ماينز ببطولة كأس ألمانيا، بالإضافة إلى هدف الفوز 1-صفر على سانت باولي في الدوري الألماني، وكذلك أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

لا يزال كومباني يحاول إدارة وقت لعب موسيالا، ورغم سعادته بهدفيه اللذين أحرزهما أمس السبت فإن موسيالا كان سعيدا أيضا بالحصول على قسط من الراحة على الأقل قبل أن يدخل في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وكشف موسيالا "لقد لعبت مؤخرا العديد من المباريات المتتالية، ولهذا السبب كان من الجيد أن أحصل على راحة وأعود نشيطا. لقد سجلت أخيرا هنا في ملعب أليانز أرينا مرة أخرى. إنه شعور جيد للاحتفال مع الجماهير".

وشارك موسيالا بديلا للمخضرم توماس مولر، الذي اضطر للخروج من ملعب المباراة بسبب آلام في الظهر بعد محاولة تسديد ركلة خلفية في الشوط الأول.

وأشاد مولر بموسيالا، حيث قال "لا أعتقد أن إفساح الطريق له كان فكرة غبية".

كما أثنى على موسيالا أيضا لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، الذي كانت عودته للتشكيلة الأساسية للفريق بعد إصابته بكسر في الترقوة بمثابة خبر جيد لبايرن.

شدد بافلوفيتش "موسيالا مهم للغاية. إنه لاعب رائع وممتع للعب معه. لقد كان قوة دافعة لنا اليوم، إنه جيد للغاية هذا العام، كما أنه مميز في ضربات الرأس، وهو ما يساعدنا كثيرا".

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ويستعد بايرن لملاقاة مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لكن الرحلة ستكون قصيرة لأن الفريق الأوكراني يلعب مبارياته على أرضه في ملعب (فيلتينس أرينا)، معقل نادي شالكه الألماني.

ويبدو أن الفوز ضروري لبايرن، الذي تكبد خسارتين في مبارياته الخمس الأولى بمرحلة الدوري للمسابقة القارية، حيث يتطلع للتواجد في المراكز الثمانية الأولى بترتيب البطولة، لضمان التأهل المباشر لدور الـ16، دون الحاجة لخوض مباراتين إضافيتين في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

كما أن تفادي هاتين المباراتين من شأنه أن يمنح موسيالا بعض الراحة الإضافية التي يرغب في الحصول عليها خلال فبراير/شباط المقبل.