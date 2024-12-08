قصة برشلونة وسيناريو "نوفمبر الأسود"

ألقى تعادل برشلونة مع مضيفه ريال بيتيس -أمس السبت- في الدوري الإسباني لكرة القدم بظلاله على الفريق الكتالوني الذي يمر بمرحلة شك بسبب النتائج السلبية في المباريات الأخيرة.

وفرّط برشلونة في نقطتين جديدتين حين تعادل مع ريال بيتيس (2-2) على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن الجولة الـ16 من الليغا، ليجمع البارسا 5 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة في مبارياته الأخيرة محليا.

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وخسر برشلونة من ريال سوسيداد ثم تعادل مع سيلتا فيغو وهُزم على أرضه من لاس بالماس (1-2) بعدها انتصر على ريال مايوركا خارجيا (5-1) قبل أن يتعادل مجددا مع بيتيس.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "نوفمبر الأسود امتد إلى ديسمبر" في إشارة منها إلى تصريحات الألماني هانزي فليك مدرب البارسا الذي أبدى مؤخرا سعادته بانتهاء الشهر الذي عانى فيه فريقه من النتائج السلبية.

وقال فليك بعد الفوز على مايوركا يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري "الخبر الجميل هو أن شهر نوفمبر قد انتهي نحن الآن في ديسمبر، ومع ذلك سيطرنا على المباراة وخلقنا الفرص، نحن الأصغر سنا في الليغا، وعلينا مواصلة تعلم أشياء كثيرة والقتال من أجل الفوز عندما تصبح المباراة معقدة، يتوجب ألا نستقبل أهدافا والدفاع ككتلة واحدة".

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ووصفت "ماركا" ذلك الفوز بأنه "سراب" لأن برشلونة ظهر أمام ريال بيتيس بعيدا جدا عن النسخة التي أظهرها في الأشهر الأولى من الدوري الإسباني.

وترى الصحيفة أن برشلونة فقد 10 نقاط في المباريات الخمس الأخيرة أمام فرق "تبدو سهلة على الورق".

واعترف فيران توريس مهاجم برشلونة بأن فريقه لم يؤد بالشكل المطلوب لتحقيق الفوز فقال "لم نكن في أفضل حال في الشوط الأول كما أننا افتقدنا إمكانية حسم المباراة عندما تقدمنا في النتيجة".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لريال بيتيس قال "كنت بعيدا ولم أر ما حدث، لكن إذا احتجوا (لاعبو بيتيس) بهذا الشكل فإن هناك شيئا ما قد حدث، لو لعبنا جيدا لما كنا بحاجة إلى ذلك، لم تدافع بشكل جيد عن تقدمنا".

يُذكر أن برشلونة كان قد فاز في 15 مباراة من أصل 16 في الفترة ما بين 13 مايو/أيار الماضي حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، في حين انتصر مرة واحدة فقط من أصل 5 مباريات منذ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويواجه برشلونة خطر فقدان صدارة الدوري الإسباني في حال فوز غريمه ريال مدريد على فالنسيا في المباراة المؤجلة بينهما لحساب الجولة الـ12 والتي ستُقام يوم الخميس 2 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الذي عاد من ملعب "مونتيليفي" أمس بفوز سهل على مضيفه جيرونا (3-0).

ويخوض البارسا آخر مباراتين في العام الحالي 2024 بالليغا على ملعبه "مونتجويك" حين يستقبل ليغانيس وأتلتيكو مدريد ضمن الجولتين الـ17 والـ18 على التوالي يومي 15 و21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين سيخوض مباراة صعبة ضد بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا وذلك يوم الأربعاء المقبل.